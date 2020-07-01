1

Для бісквіта збиваємо яйця, жовтки та цукор впродовж 10 хвилин. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо лопаткою.

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вмішуйте борошно до бісквіта та обережно перемішуйте його лопаткою.

3

Заливаємо тісто в форму “Кільце” діаметром 16 см та випікаємо бісквіт 30-35 хвилин до готовності.

4

Для крему “Дипломат” розтираємо вінчиком жовтки та цукор доки вони не посвітліють. Ставимо велику каструлю з молоком на середній вогонь.

5

Додайте до жовтків борошно, крохмаль та перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Додаємо частину теплого молока та знову перемішуємо. Молоко, що залишилося доводимо до кипіння і виливаємо в нього яєчну масу. Активно перемішуйте вінчиком крем.

6

На маленькому вогні доведіть крем до кипіння, чекаємо 30 секунд та не забуваємо при цьому активно вимішувати крем вінчиком. Знімаємо крем з вогню та помішуємо.

7

Розведіть желатин з 30 мл води, коли желатин набухне додайте його до крему. Також додайте вершкове масло і вимішайте крем.

8

Перекладіть готовий крем у глибоку миску, накрийте харчовою плівкою “в контакт” та поставте в холодильник до повного охолодження.

9

Збийте вершки до м'яких піків та з’єднайте з охолодженим кремом.

10

Полуницю почистіть від хвостиків та розріжте навпіл.

11

Для сиропу в невелику каструлю налийте води та додайте цукру. Доведіть сироп до кипіння та зніміть з вогню. Охолодіть.

12

Для приготування італійської меренги налийте в невелику каструлю воду, цукор та варимо до температури 118 градусів не помішуючи.

13

Яєчні білки збийте до білої піни та тоненькою цівкою вливайте в них цукровий сироп. Продовжуйте збивати меренгу на середніх обертах до повного охолодження меренги.

14

Збираємо торт. Готовий бісквіт знімаємо з форми, даємо охолонути та за допомогою ножа відділяємо його від стінок форми.

15

Розріжте бісквіт вздовж на 3-4 частини – висота кожної частини 1,5 см. Ми будемо використовувати тільки два коржі – нижній та середній.

16

Беремо кільце діаметром 18 см та ставимо його на золоту підложку. Викладаємо бордюрну стрічку всередині форми, на борти – ця стрічка буде тримати форму торта, коли ми знімемо металеву форму.

17

На дно кільця викладаємо бісквітний корж, поливаємо сиропом. По краях у нас вільний 1 см, його потрібно заповнити кремом. Викладаємо на крем полуницю зрізом до бордюрної стрічки.

18

Закриваємо полуницю кремом, наповнюємо серединку полуницею та кремом. Викладаємо зверху ще один корж з сиропом. Змащуємо тонким шаром крему “Дипломат”. Розрівняйте крем спатулою та поставте торт в холодильник на 30-40 хвилин.

19

Декоруємо верх торта з полуницею італійською меренгою. Викладаємо кілька шматочків полуниці та м'яти. Металічну форму з торта знімайте безпосередньо перед подачею його на святковий стіл. Смачного!