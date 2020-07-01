Торт з полуницею: рецепт Фрезьє від Лізи Глінської -
4 год
8 порцій
290 ккал
Як приготувати торт Фрезьє з полуницею/Смачно24
Класичний торт Фрезьє традиційно готують у Франції на святкування дня народження. Але ж не чекати нам свята, щоб приготувати цей неймовірно ніжний та смачний торт з полуницею. Гайда готувати вишуканий торт разом зі Смачно 24 саме сьогодні!
Окрім продуктів для торта вам потрібно дві круглі металеві форми – 16 см (з дном) і 18 см (без дна) в діаметрі.Обов'язковим також є бордюрна стрічка та кулінарний градусник.
Інгредієнти
-
Борошно пшеничне
120 г
-
Цукор
120 г
-
Вершкове масло
20 г
-
Яєчний жовток
40 г
-
Яйце
150 г
-
Желатин
6 г
-
Молоко
300 мл
-
Борошно пшеничне
15 г
-
Цукор
80 г
-
Вершки 33%
150 мл
-
Вершкове масло
30 г
-
Яєчний жовток
60 г
-
Кукурудзяний крохмаль
15 г
-
Вода
150 мл
-
Цукор
150 г
-
Вода
60 мл
-
Цукор
1200 г
-
Яєчний білок
2 шт.
-
Полуниця
400 г
-
М'ята
для декору
Рецепт приготування
1
Для бісквіта збиваємо яйця, жовтки та цукор впродовж 10 хвилин. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо лопаткою.
2
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вмішуйте борошно до бісквіта та обережно перемішуйте його лопаткою.
3
Заливаємо тісто в форму “Кільце” діаметром 16 см та випікаємо бісквіт 30-35 хвилин до готовності.
4
Для крему “Дипломат” розтираємо вінчиком жовтки та цукор доки вони не посвітліють. Ставимо велику каструлю з молоком на середній вогонь.
5
Додайте до жовтків борошно, крохмаль та перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Додаємо частину теплого молока та знову перемішуємо. Молоко, що залишилося доводимо до кипіння і виливаємо в нього яєчну масу. Активно перемішуйте вінчиком крем.
6
На маленькому вогні доведіть крем до кипіння, чекаємо 30 секунд та не забуваємо при цьому активно вимішувати крем вінчиком. Знімаємо крем з вогню та помішуємо.
7
Розведіть желатин з 30 мл води, коли желатин набухне додайте його до крему. Також додайте вершкове масло і вимішайте крем.
8
Перекладіть готовий крем у глибоку миску, накрийте харчовою плівкою “в контакт” та поставте в холодильник до повного охолодження.
9
Збийте вершки до м'яких піків та з’єднайте з охолодженим кремом.
10
Полуницю почистіть від хвостиків та розріжте навпіл.
11
Для сиропу в невелику каструлю налийте води та додайте цукру. Доведіть сироп до кипіння та зніміть з вогню. Охолодіть.
12
Для приготування італійської меренги налийте в невелику каструлю воду, цукор та варимо до температури 118 градусів не помішуючи.
13
Яєчні білки збийте до білої піни та тоненькою цівкою вливайте в них цукровий сироп. Продовжуйте збивати меренгу на середніх обертах до повного охолодження меренги.
14
Збираємо торт. Готовий бісквіт знімаємо з форми, даємо охолонути та за допомогою ножа відділяємо його від стінок форми.
15
Розріжте бісквіт вздовж на 3-4 частини – висота кожної частини 1,5 см. Ми будемо використовувати тільки два коржі – нижній та середній.
16
Беремо кільце діаметром 18 см та ставимо його на золоту підложку. Викладаємо бордюрну стрічку всередині форми, на борти – ця стрічка буде тримати форму торта, коли ми знімемо металеву форму.
17
На дно кільця викладаємо бісквітний корж, поливаємо сиропом. По краях у нас вільний 1 см, його потрібно заповнити кремом. Викладаємо на крем полуницю зрізом до бордюрної стрічки.
18
Закриваємо полуницю кремом, наповнюємо серединку полуницею та кремом. Викладаємо зверху ще один корж з сиропом. Змащуємо тонким шаром крему “Дипломат”. Розрівняйте крем спатулою та поставте торт в холодильник на 30-40 хвилин.
19
Декоруємо верх торта з полуницею італійською меренгою. Викладаємо кілька шматочків полуниці та м'яти. Металічну форму з торта знімайте безпосередньо перед подачею його на святковий стіл. Смачного!
Поради щодо приготування
Зберігайте готовий торт в холодильнику не більше 12 годин.