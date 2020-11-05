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Бите скло – торт-желе без випікання: рецепт -

4 год

8 порцій

142 ккал

0 / 5
Торт-желе без випікання Бите скло: рецепт в домашніх умовах

Торт-желе “Бите скло” без випікання/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас один із найпростіших рецептів приготування торта-желе “Бите скло” на основі сметани. Також ви можете замінити сметану на білий грецький йогурт, але зі сметаною смачніше!

Інгредієнти

для страви

  • Желатин

    3 ст. л.

  • Желе

    2 шт.

  • Сметана

    500 г

Рецепт приготування

1

У невеликій мисці заливаємо водою желатин та залишаємо набухнути на 10-15 хвилин.

2

Для приготування желе чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника мл води різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм охолонути та загуснути в холодильнику.

3

Готові желе нарізаємо гострим ножем на кубики та викладаємо в глибоку миску. 

4

Змішуємо сметану та цукор до повного його розчинення, заливаємо сумішшю желе та додаємо желатин. Ретельно вимішуємо всі інгредієнти та заливаємо масою деко для торта в роз’ємній формі.

5

Розрівняйте торт лопаткою та відправте в холодильник на ніч. Зранку торт=желе готовий до вживання – смачного!

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