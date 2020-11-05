Торт-желе без випікання Бите скло: рецепт в домашніх умовах

1

У невеликій мисці заливаємо водою желатин та залишаємо набухнути на 10-15 хвилин.

2

Для приготування желе чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника мл води різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм охолонути та загуснути в холодильнику.

3

Готові желе нарізаємо гострим ножем на кубики та викладаємо в глибоку миску.

4

Змішуємо сметану та цукор до повного його розчинення, заливаємо сумішшю желе та додаємо желатин. Ретельно вимішуємо всі інгредієнти та заливаємо масою деко для торта в роз’ємній формі.

5

Розрівняйте торт лопаткою та відправте в холодильник на ніч. Зранку торт=желе готовий до вживання – смачного!