Торт-желе без випікання Бите скло: рецепт в домашніх умовах

Бите скло – торт-желе без випікання: рецепт -
4 год
8 порцій
142 ккал
Торт-желе “Бите скло” без випікання/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас один із найпростіших рецептів приготування торта-желе “Бите скло” на основі сметани. Також ви можете замінити сметану на білий грецький йогурт, але зі сметаною смачніше!
Інгредієнти
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Желатин
3 ст. л.
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Желе
2 шт.
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Сметана
500 г
Рецепт приготування
1
У невеликій мисці заливаємо водою желатин та залишаємо набухнути на 10-15 хвилин.
2
Для приготування желе чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника мл води різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм охолонути та загуснути в холодильнику.
3
Готові желе нарізаємо гострим ножем на кубики та викладаємо в глибоку миску.
4
Змішуємо сметану та цукор до повного його розчинення, заливаємо сумішшю желе та додаємо желатин. Ретельно вимішуємо всі інгредієнти та заливаємо масою деко для торта в роз’ємній формі.
5
Розрівняйте торт лопаткою та відправте в холодильник на ніч. Зранку торт=желе готовий до вживання – смачного!