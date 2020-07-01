Тости крок-месьє: класичний рецепт французького сендвіча

1

Ретельно миємо яйця, вибиваємо їх у мисочку та додаємо молоко. Перемішайте суміш та посоліть.

2

Шинку та твердий сир наріжте середніми шматочками. Дві скибки сиру залиште цілими. Розігрійте сковорідку та додайте вершкового масла та олії.

3

Занурте тостовий хліб у яєчно-молочну суміш, підсмажте на пательні і викладіть на нього нарізаний сир та шинку. З’єднайте тости та залийте яєчною сумішшю, що залишилась.

4

Зверху сендвіч накриваємо цілим шматком сиру та відправляємо крок-місьє в розігріту духовку на 2-3 хвилини.

5

Готовий крок-місьє посипте сіллю і перцем та подавайте до столу. Смачного!