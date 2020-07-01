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Смачно 24 Інші Сніданки Сендвічі Як приготувати крок-місьє: рецепт сендвічу

Як приготувати крок-місьє: рецепт сендвічу -

15 хв

2 порції

356 ккал

0 / 5
Тости крок-месьє: класичний рецепт французького сендвіча

Рецепт крок-місьє/Смачно24

Смачно 24 пропонує вам приготувати справжній французький сніданок вдома. Все, що вам потрібно – це прості інгредієнти на 15 хвилин на приготування. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Шинка

    2 скибочки

  • Молоко

    100 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    1 ч. л.

  • Вершкове масло

    20 г

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    4 скибочки

  • Тости

    4 скибочки

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо яйця, вибиваємо їх у мисочку та додаємо молоко. Перемішайте суміш та посоліть.

2

Шинку та твердий сир наріжте середніми шматочками. Дві скибки сиру залиште цілими. Розігрійте сковорідку та додайте вершкового масла та олії.

3

Занурте тостовий хліб у яєчно-молочну суміш, підсмажте на пательні  і викладіть на нього нарізаний сир та шинку. З’єднайте тости та залийте яєчною сумішшю, що залишилась.

4

Зверху сендвіч накриваємо цілим шматком сиру та відправляємо крок-місьє в розігріту духовку на 2-3 хвилини.

5

Готовий крок-місьє посипте сіллю і перцем та подавайте до столу. Смачного!

Французька кухня Кухні світу Сендвічі Сніданки Інші

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