Тости крок-месьє: класичний рецепт французького сендвіча

Як приготувати крок-місьє: рецепт сендвічу -
15 хв
2 порції
356 ккал
Рецепт крок-місьє/Смачно24
Смачно 24 пропонує вам приготувати справжній французький сніданок вдома. Все, що вам потрібно – це прості інгредієнти на 15 хвилин на приготування. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Шинка
2 скибочки
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Молоко
100 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
1 ч. л.
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Вершкове масло
20 г
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Сіль
за смаком
-
Твердий сир
4 скибочки
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Тости
4 скибочки
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо яйця, вибиваємо їх у мисочку та додаємо молоко. Перемішайте суміш та посоліть.
2
Шинку та твердий сир наріжте середніми шматочками. Дві скибки сиру залиште цілими. Розігрійте сковорідку та додайте вершкового масла та олії.
3
Занурте тостовий хліб у яєчно-молочну суміш, підсмажте на пательні і викладіть на нього нарізаний сир та шинку. З’єднайте тости та залийте яєчною сумішшю, що залишилась.
4
Зверху сендвіч накриваємо цілим шматком сиру та відправляємо крок-місьє в розігріту духовку на 2-3 хвилини.
5
Готовий крок-місьє посипте сіллю і перцем та подавайте до столу. Смачного!