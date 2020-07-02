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Смачно 24 Інші Сніданки Сендвічі Як приготувати крок-мадам: рецепт сендвічу

Як приготувати крок-мадам: рецепт сендвічу -

15 хв

1 порція

360 ккал

0 / 5
Французькі тости крок-мадам: покроковий рецепт

Рецепт крок-мадам/Смачно24

Крок-мадам – один із найвідоміших варіантів сніданку у Франції. Його готують як зі звичайного тостового хліба, так і з булочки бріош, яку обожнюють французи.

Смачно 24 пропонує вам приготувати на сніданок крок-мадам з тостового хліба та насолодитись довершеним смаком традиційного французького сніданку у себе вдома. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Шинка

    2 скибочки

  • Молоко

    100 мл

  • Оливкова олія

    1 ч. л.

  • Вершкове масло

    20 г

  • Твердий сир

    4 скибочки

  • Тости

    2 шт.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо яйце, просушуємо його паперовим рушником, вибиваємо в миску та збиваємо в піну. Вливаємо до яйця молоко та солимо.

2

Шинку нарізаємо грубими шматками. Дві скибки твердого сиру теж наріжте грубими шматками, а решту сиру залишіть цілими скибками.

3

Розігрійте сковорідку, додайте вершкове масло та оливкову олію. Тостовий хліб вмочіть у яєчну суміш і викладаємо на них шматки цілого сиру. Викладаємо тости на сковорідку, додаємо нарізані шматки шинки та обсмажуємо.

4

З’єднайте два тости на сковорідці та вилийте на них залишки яєчної суміші. Зверху крок-мадам накриваємо залишками твердого сиру і відправляємо сковорідку з сендвічем у розігріту духовку до 180 градусів на 2-3 хвилини.

5

Окремо обсмажуємо на вершковому маслі яйце та викладаємо зверху на крок-мадам. Смачного!

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