Французькі тости крок-мадам: покроковий рецепт

1

Ретельно миємо яйце, просушуємо його паперовим рушником, вибиваємо в миску та збиваємо в піну. Вливаємо до яйця молоко та солимо.

2

Шинку нарізаємо грубими шматками. Дві скибки твердого сиру теж наріжте грубими шматками, а решту сиру залишіть цілими скибками.

3

Розігрійте сковорідку, додайте вершкове масло та оливкову олію. Тостовий хліб вмочіть у яєчну суміш і викладаємо на них шматки цілого сиру. Викладаємо тости на сковорідку, додаємо нарізані шматки шинки та обсмажуємо.

4

З’єднайте два тости на сковорідці та вилийте на них залишки яєчної суміші. Зверху крок-мадам накриваємо залишками твердого сиру і відправляємо сковорідку з сендвічем у розігріту духовку до 180 градусів на 2-3 хвилини.

5

Окремо обсмажуємо на вершковому маслі яйце та викладаємо зверху на крок-мадам. Смачного!