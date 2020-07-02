Французькі тости крок-мадам: покроковий рецепт

Як приготувати крок-мадам: рецепт сендвічу -
15 хв
1 порція
360 ккал
Рецепт крок-мадам/Смачно24
Крок-мадам – один із найвідоміших варіантів сніданку у Франції. Його готують як зі звичайного тостового хліба, так і з булочки бріош, яку обожнюють французи.
Смачно 24 пропонує вам приготувати на сніданок крок-мадам з тостового хліба та насолодитись довершеним смаком традиційного французького сніданку у себе вдома. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Шинка
2 скибочки
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Молоко
100 мл
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Оливкова олія
1 ч. л.
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Вершкове масло
20 г
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Твердий сир
4 скибочки
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Тости
2 шт.
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо яйце, просушуємо його паперовим рушником, вибиваємо в миску та збиваємо в піну. Вливаємо до яйця молоко та солимо.
2
Шинку нарізаємо грубими шматками. Дві скибки твердого сиру теж наріжте грубими шматками, а решту сиру залишіть цілими скибками.
3
Розігрійте сковорідку, додайте вершкове масло та оливкову олію. Тостовий хліб вмочіть у яєчну суміш і викладаємо на них шматки цілого сиру. Викладаємо тости на сковорідку, додаємо нарізані шматки шинки та обсмажуємо.
4
З’єднайте два тости на сковорідці та вилийте на них залишки яєчної суміші. Зверху крок-мадам накриваємо залишками твердого сиру і відправляємо сковорідку з сендвічем у розігріту духовку до 180 градусів на 2-3 хвилини.
5
Окремо обсмажуємо на вершковому маслі яйце та викладаємо зверху на крок-мадам. Смачного!