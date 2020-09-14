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Смачно 24 Салати Салати з рибою Цезар з лососем: легкий рецепт салату

Цезар з лососем: легкий рецепт салату -

30 хв

3 порції

150 ккал

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Салат Цезар вважають одним із найпопулярніших салатів в світі. Класичний Цезар подають з смаженими шматочками курячого філе, та сьогодні ми пропонуємо вам приготувати його з лососем. Повірте, смак копченого лосося із хрусткими грінками та свіжим листям салату смакує відмінно! Гайда готувати разом із Смачно 24.

Інгредієнти

для салату

  • Філе лосося холодного копчення

    500 г

  • Білий хліб

    3 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    80 мл

  • Салат Ромен

    2 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Пармезан

    50 г

  • Філе консервованих анчоусів

    1 шт.

  • Часник

    1 зубчик

  • Яєчний жовток

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте салат Ромен, наріжте гострим ножем листя салату та викладіть його в глибоку тарілку. 

2

Для приготування соусу для салату Цезар візьміть оливкову олію, сіль, перець – ретельно перемішайте вінчиком. Куряче яйце помийте губкою з миючим засобом, додатково протріть скарлупу яйця спиртом. Оскільки в салат йде сирий жовток, без термічної обробки, скарлупа яйця повинна бути добряче простерелізована. Відділіть жовток та додайте його до оливкової олії з спеціями. Ще раз ретельно збийте соус вінчиком. 

3

Дрібно наріжте філе анчоуса та часник. Додайте ці інгредієнти до соусу, перемішайте до однорідності. Полийте соусом листя салату та перемішайте його. Викладіть листя салату із заправкою в порційні тарілки.

4

З білого хліба зріжте скоринки та поріжте м’якоть кубиками. Підсмажте кубики хліба до золотистої скоринки на оливковій олії. Викладіть грінки на салат.

5

Лосось холодного копчення наріжте тоненькими смужками та викладіть на салат. Посипте салат Цезар натертим сиром Пармезан. Смачного!

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