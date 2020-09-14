Цезар з лососем: легкий рецепт салату -
30 хв
3 порції
150 ккал
Салат Цезар вважають одним із найпопулярніших салатів в світі. Класичний Цезар подають з смаженими шматочками курячого філе, та сьогодні ми пропонуємо вам приготувати його з лососем. Повірте, смак копченого лосося із хрусткими грінками та свіжим листям салату смакує відмінно! Гайда готувати разом із Смачно 24.
Інгредієнти
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Філе лосося холодного копчення
500 г
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Білий хліб
3 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
80 мл
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Салат Ромен
2 шт.
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Сіль
за смаком
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Сир Пармезан
50 г
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Філе консервованих анчоусів
1 шт.
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Часник
1 зубчик
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Яєчний жовток
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте салат Ромен, наріжте гострим ножем листя салату та викладіть його в глибоку тарілку.
2
Для приготування соусу для салату Цезар візьміть оливкову олію, сіль, перець – ретельно перемішайте вінчиком. Куряче яйце помийте губкою з миючим засобом, додатково протріть скарлупу яйця спиртом. Оскільки в салат йде сирий жовток, без термічної обробки, скарлупа яйця повинна бути добряче простерелізована. Відділіть жовток та додайте його до оливкової олії з спеціями. Ще раз ретельно збийте соус вінчиком.
3
Дрібно наріжте філе анчоуса та часник. Додайте ці інгредієнти до соусу, перемішайте до однорідності. Полийте соусом листя салату та перемішайте його. Викладіть листя салату із заправкою в порційні тарілки.
4
З білого хліба зріжте скоринки та поріжте м’якоть кубиками. Підсмажте кубики хліба до золотистої скоринки на оливковій олії. Викладіть грінки на салат.
5
Лосось холодного копчення наріжте тоненькими смужками та викладіть на салат. Посипте салат Цезар натертим сиром Пармезан. Смачного!