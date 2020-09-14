1

Ретельно помийте салат Ромен, наріжте гострим ножем листя салату та викладіть його в глибоку тарілку.

2

Для приготування соусу для салату Цезар візьміть оливкову олію, сіль, перець – ретельно перемішайте вінчиком. Куряче яйце помийте губкою з миючим засобом, додатково протріть скарлупу яйця спиртом. Оскільки в салат йде сирий жовток, без термічної обробки, скарлупа яйця повинна бути добряче простерелізована. Відділіть жовток та додайте його до оливкової олії з спеціями. Ще раз ретельно збийте соус вінчиком.

3

Дрібно наріжте філе анчоуса та часник. Додайте ці інгредієнти до соусу, перемішайте до однорідності. Полийте соусом листя салату та перемішайте його. Викладіть листя салату із заправкою в порційні тарілки.

4

З білого хліба зріжте скоринки та поріжте м’якоть кубиками. Підсмажте кубики хліба до золотистої скоринки на оливковій олії. Викладіть грінки на салат.

5

Лосось холодного копчення наріжте тоненькими смужками та викладіть на салат. Посипте салат Цезар натертим сиром Пармезан. Смачного!