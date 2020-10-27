Як приготувати цукати з гарбуза – легкий рецепт -
3 год
10 порцій
409 ккал
Рецепт цукатів з гарбуза/Смачно24
Цукати з гарбуза чудово смакуватимуть з гранолою, на сніданок до манної каші або просто як цукерки коли нам так хочеться солоденького.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
100 г
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Кориця (палички)
1 шт.
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Лимон
50 г
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Цукор
400 г
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Гарбуз
800 г
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Цедра апельсина
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте гарбуз, зріжте шкірку та наріжте його кільцями. Найкраще для приготування цукатів підходить мускатний гарбуз – гітара.
2
Нарізаємо гарбуз кубиками по 3 см. Для приготування сиропу змішуємо в каструлі цукор з водою та лимонним соком. Доведіть сироп до кипіння та проваріть на середньому вогні 5 хвилин.
3
В цукровий сироп додаємо кубики гарбуза, цедру апельсина та паличку кориці – ще раз доводимо до кипіння та варимо 5 -10 хвилин.
4
Виключіть вогонь під каструлею з гарбузом та залишіть охолоджуватись. Далі, знову ставимо каструлю з гарбузом на вогонь та повторюємо процедуру варіння й охолодження 3-4 рази.
5
Проціджуємо сироп з гарбузом через сито. До речі, готовий гарбузовий сироп не виливайте в раковину, його можна використовувати до млинців або для просочування бісквітних коржів.
6
Деко застеліть пергаментом для випікання та викладіть на нього шматочки гарбуза. Сушіть цукати в духовці при температурі 80-90 градусів близько 2 годин.
7
Готові цукати охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!
Поради щодо приготування
Рецепт цукатів з гарбуза з відео: