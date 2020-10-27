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Як приготувати цукати з гарбуза – легкий рецепт -

3 год

10 порцій

409 ккал

0 / 5
Цукати з гарбуза – рецепт приготування з відео

Рецепт цукатів з гарбуза/Смачно24

Цукати з гарбуза чудово смакуватимуть з гранолою, на сніданок до манної каші або просто як цукерки коли нам так хочеться солоденького.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    100 г

  • Кориця (палички)

    1 шт.

  • Лимон

    50 г

  • Цукор

    400 г

  • Гарбуз

    800 г

  • Цедра апельсина

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гарбуз, зріжте шкірку та наріжте його кільцями. Найкраще для приготування цукатів підходить мускатний гарбуз – гітара.

2

Нарізаємо гарбуз кубиками по 3 см. Для приготування сиропу змішуємо в каструлі цукор з водою та лимонним соком. Доведіть сироп до кипіння та проваріть на середньому вогні 5 хвилин.

3

В цукровий сироп додаємо кубики гарбуза, цедру апельсина та паличку кориці – ще раз доводимо до кипіння та варимо 5 -10 хвилин.

4

Виключіть вогонь під каструлею з гарбузом та залишіть охолоджуватись. Далі, знову ставимо каструлю з гарбузом на вогонь та повторюємо процедуру варіння й охолодження 3-4 рази.

5

Проціджуємо сироп з гарбузом через сито. До речі, готовий гарбузовий сироп не виливайте в раковину, його можна використовувати до млинців або для просочування бісквітних коржів.

6

Деко застеліть пергаментом для випікання та викладіть на нього шматочки гарбуза. Сушіть цукати в духовці при температурі 80-90 градусів близько 2 годин.

7

Готові цукати охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!

Поради щодо приготування

Рецепт цукатів з гарбуза з відео:

 

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