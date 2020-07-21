Цибулеві кільця у клярі: простий рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно почистіть цибулю від лушпиння, наріжте тонкими кільцями. Залийте цибулю молоком, щоб позбутись гіркоти. Достатньо вимочити її протягом 15 хвилин.

2

У велику каструлю з товстим дном налийте олію для смаження та нагрійте до 190 градусів.

3

Цибулю витягніть з молока та відіжміть. Обваляйте кільця цибулі в борошні та обсмажте в олії близько хвилини. Викладіть готові кільця цибулі на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру. Смачного!