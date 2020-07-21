Цибулеві кільця у клярі: простий рецепт в домашніх умовах

Цибулеві кільця у клярі: рецепт закуски для компанії -
25 хв
10 порцій
142 ккал
Як приготувати цибулеві кільця/Смачно24
Хрумка та соковита цибулька підсмажена в олії чудово пасуватиме для частувань великих компаній, для перегляду фільмів та інших святкувань. Закуска з цибулі швидка у приготуванні та сподобається кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Цибуля ріпчаста
4 шт.
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Олія соняшникова
1 л
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Молоко
1 склянка
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Борошно пшеничне
1 склянка
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Сіль
1/2 ч. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно почистіть цибулю від лушпиння, наріжте тонкими кільцями. Залийте цибулю молоком, щоб позбутись гіркоти. Достатньо вимочити її протягом 15 хвилин.
2
У велику каструлю з товстим дном налийте олію для смаження та нагрійте до 190 градусів.
3
Цибулю витягніть з молока та відіжміть. Обваляйте кільця цибулі в борошні та обсмажте в олії близько хвилини. Викладіть готові кільця цибулі на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру. Смачного!