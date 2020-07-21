24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Закуски Овочеві закуски Цибулеві кільця у клярі: рецепт закуски для компанії

Цибулеві кільця у клярі: рецепт закуски для компанії -

25 хв

10 порцій

142 ккал

0 / 5
Цибулеві кільця у клярі: простий рецепт в домашніх умовах

Як приготувати цибулеві кільця/Смачно24

Хрумка та соковита цибулька підсмажена в олії чудово пасуватиме для частувань великих компаній, для перегляду фільмів та інших святкувань. Закуска з цибулі швидка у приготуванні та сподобається кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Цибуля ріпчаста

    4 шт.

  • Олія соняшникова

    1 л

  • Молоко

    1 склянка

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Сіль

    1/2 ч. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно почистіть цибулю від лушпиння, наріжте тонкими кільцями. Залийте цибулю молоком, щоб позбутись гіркоти. Достатньо вимочити її протягом 15 хвилин.

2

У велику каструлю з товстим дном налийте олію для смаження та нагрійте до 190 градусів.

3

Цибулю витягніть з молока та відіжміть. Обваляйте кільця цибулі в борошні та обсмажте в олії близько хвилини. Викладіть готові кільця цибулі на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру. Смачного!

Овочеві закуски Закуски

Схожі рецепти

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Овочеві закуски

Рецепт закуски з кабачків та сиру

Проста та смачна закуска для будь-якої події!

40 хв

10 порцій

Овочеві закуски

Новини кулінарії

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Цікаві підбірки

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Рецепт пухких марокканських млинців: 1000 і 1 дірочка Покрокове приготування млинців з дірочками

45 хв

10 порцій

Сніданки
Як приготувати крок-місьє: рецепт сендвічу Покрокове приготування сендвічу крок-місьє на сніданок

15 хв

2 порції

Французька
Табуле з кус-кусом: легкий рецепт салату Покроковий рецепт східного салату Табуле

25 хв

4 порції

близького Сходу