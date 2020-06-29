Як приготувати цибулевий суп: рецепт від Лізи Глінської -
2 год
4 порції
80 ккал
Цибулевий суп від Лізи Глінської/Смачно24
Якщо ви ще не куштували цибулевий суп – не зволікайте! Єлизавета Глінська поділилась своїм рецептом цибулевого супу та вказала на тонкощі його приготування. Суп доволі простий у приготуванні, для нього не потрібні дорогі продукти, а його смак зачарує вас з першої ложки. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Багет
для декору
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Білий перець
за смаком
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Курячий або овочевий бульйон
2 л
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Цибуля ріпчаста
2 кг
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Вершкове масло
200 г
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Сіль
за смаком
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Сир Грюєр
для подачі
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Чебрець (зелень)
за смаком
Рецепт приготування
1
Помийте та почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половинки. Кожну з половинок цибулі поріжте тоненькими півкільцями. В процесі приготування цибуля повинна буквально розчинитися у бульйоні.
2
У каструлі об’ємом 3-4 літри розтопіть вершкове масло та обсмажте на ньому порізану цибулю. Посоліть цибулю та перемішайте. Скрутіть вогонь під каструлею, накрийте кришкою та тушкуйте цибулю у вершковому маслі 1-1,5 години, не забувайте помішувати засмажку.
3
Налийте до цибулі весь бульйон, підкрутіть газ під каструлею та дайте супу покипіти ще 10-15 хвилин. Спробуйте суп на спеції, та за необхідністю досоліть або поперчіть. Половину цибулевого супу подрібніть блендером в окремій посудині та знову долийте в загальну каструлю, в якій ви готували суп.
4
Додатково для цибулевого супу підсмажте грінки з багета та натріть сиром. Смачного!