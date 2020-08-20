Турецька пахлава без меду – рецепт, відео – домашня пахлава

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Для приготування тіста на пахлаву змішайте у великій мисці яйця, сіль, оливкову олію та 125 мл води.

3

Невеликими порціями вмішуйте до яєчної суміші борошно та замісіть еластичне та однорідне тісто.

4

Вимішуйте тісто на пахлаву не менше 10 хвилин, після чого загорніть його у харчову плівку та відправте в холодильник на 1 годину.

5

Ретельно подрібніть мигдаль у блендері, посипте цукром (150 г) та вимішайте начинку.

6

Готове тісто розріжте на 4 рівні частини та кожну з них розкачайте в тонкий пласт присипаючи крохмалем. Змастіть тісто вершковим маслом та викладіть начинку на тісто – загорніть в рулет. Наріжте пахлаву на рівні шматочки та полийте вершковим маслом.

7

Деко для випікання змастіть вершковим маслом та викладіть шматочки пахлави. Випікайте солодощі в духовці при 180 градусах 30 хвилин.

8

Для приготування сиропу змішайте у каструлі корицю з цукром (400 г), заливаємо водою (200 мл) та нагрійте 10-15 хвилин на малому вогні.

9

Додайте лимонного соку та змініть з вогню – перемішайте. Готовим сиропом полийте турецьку пахлаву без меду та залишіть охолоджуватись. Смачного!