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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт турецької пахлави без меду

Рецепт турецької пахлави без меду -

45 хв

10 порцій

405 ккал

0 / 5
Турецька пахлава без меду – рецепт, відео – домашня пахлава

Як приготувати пахлаву без меду/Смачно24

Швидкий та легкий у приготуванні рецепт турецької пахлави без меду та з горішками. Смачно 24 пропонує вам приготувати його вже сьогодні. Не зволікайте, гайда готувати разом!

Інгредієнти

для випічки

  • Вода

    325 мл

  • Крохмаль

    150 г

  • Лимонний сік

    1 ч. л.

  • Мелена кориця

    1/3 ч. л.

  • Мигдаль

    150 г

  • Борошно пшеничне

    480 г

  • Оливкова олія

    30 мл

  • Цукор

    550 г

  • Вершкове масло

    300 г

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Для приготування тіста на пахлаву змішайте у великій мисці яйця, сіль, оливкову олію та 125 мл води.

3

Невеликими порціями вмішуйте до яєчної суміші борошно та замісіть еластичне та однорідне тісто.

4

Вимішуйте тісто на пахлаву не менше 10 хвилин, після чого загорніть його у харчову плівку та відправте в холодильник на 1 годину.

5

Ретельно подрібніть мигдаль у блендері, посипте цукром (150 г) та вимішайте начинку.

6

Готове тісто розріжте на 4 рівні частини та кожну з них розкачайте в тонкий пласт присипаючи крохмалем. Змастіть тісто вершковим маслом та викладіть начинку на тісто – загорніть в рулет. Наріжте пахлаву на рівні шматочки та полийте вершковим маслом.

7

Деко для випікання змастіть вершковим маслом та викладіть шматочки пахлави. Випікайте солодощі в духовці при 180 градусах 30 хвилин.

8

Для приготування сиропу змішайте у каструлі корицю з цукром (400 г), заливаємо водою (200 мл) та нагрійте 10-15 хвилин на малому вогні.

9

Додайте лимонного соку та змініть з вогню – перемішайте. Готовим сиропом полийте турецьку пахлаву без меду та залишіть охолоджуватись. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати турецьку пахлаву – рецепт з відео:

 

Солодка випічка Десерти

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