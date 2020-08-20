Турецька пахлава без меду – рецепт, відео – домашня пахлава

Рецепт турецької пахлави без меду -
45 хв
10 порцій
405 ккал
Як приготувати пахлаву без меду/Смачно24
Швидкий та легкий у приготуванні рецепт турецької пахлави без меду та з горішками. Смачно 24 пропонує вам приготувати його вже сьогодні. Не зволікайте, гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Вода
325 мл
-
Крохмаль
150 г
-
Лимонний сік
1 ч. л.
-
Мелена кориця
1/3 ч. л.
-
Мигдаль
150 г
-
Борошно пшеничне
480 г
-
Оливкова олія
30 мл
-
Цукор
550 г
-
Вершкове масло
300 г
-
Сіль
1 ч. л.
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
2
Для приготування тіста на пахлаву змішайте у великій мисці яйця, сіль, оливкову олію та 125 мл води.
3
Невеликими порціями вмішуйте до яєчної суміші борошно та замісіть еластичне та однорідне тісто.
4
Вимішуйте тісто на пахлаву не менше 10 хвилин, після чого загорніть його у харчову плівку та відправте в холодильник на 1 годину.
5
Ретельно подрібніть мигдаль у блендері, посипте цукром (150 г) та вимішайте начинку.
6
Готове тісто розріжте на 4 рівні частини та кожну з них розкачайте в тонкий пласт присипаючи крохмалем. Змастіть тісто вершковим маслом та викладіть начинку на тісто – загорніть в рулет. Наріжте пахлаву на рівні шматочки та полийте вершковим маслом.
7
Деко для випікання змастіть вершковим маслом та викладіть шматочки пахлави. Випікайте солодощі в духовці при 180 градусах 30 хвилин.
8
Для приготування сиропу змішайте у каструлі корицю з цукром (400 г), заливаємо водою (200 мл) та нагрійте 10-15 хвилин на малому вогні.
9
Додайте лимонного соку та змініть з вогню – перемішайте. Готовим сиропом полийте турецьку пахлаву без меду та залишіть охолоджуватись. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати турецьку пахлаву – рецепт з відео: