1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з сіллю та содою.

2

Влийте до сухих інгредієнтів кефір та замісіть еластичне тісто. Щоб тісто не липло, змочуйте руки олією.

3

Накрийте ніжне та однорідне тісто харчовою плівкою та залишіть у холодильнику на 10 хвилин.

4

Розділіть тісто на рівні частини та кожну з них розкачайте в млинець. Зробіть у млинцях отвори виделкою та підсмажте на розігрітій сковорідці без олії.

5

Готову випічку змастіть вершковим маслом та подавайте до столу. Смачного!