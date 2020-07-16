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Смачно 24 Кухні світу Кухня близького Сходу Як приготувати турецький хліб: рецепт базлами

Як приготувати турецький хліб: рецепт базлами -

45 хв

6 порцій

142 ккал

0 / 5
Турецький хліб базлама на сковорідці: рецепт в домашніх умовах

Рецепт базлами/Смачно24

Базлама – це традиційний турецький хліб, який зазвичай подають до чаю. Рум'яні млинці без дріжджів чудово смакують гарячими з вершковим маслом або джемом.

Інгредієнти

для страви

  • Кефір

    250 мл

  • Борошно пшеничне

    400 г

  • Сода

    1 ч. л.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з сіллю та содою.

2

Влийте до сухих інгредієнтів кефір та замісіть еластичне тісто. Щоб тісто не липло, змочуйте руки олією.

3

Накрийте ніжне та однорідне тісто харчовою плівкою та залишіть у холодильнику на 10 хвилин.

4

Розділіть тісто на рівні частини та кожну з них розкачайте в млинець. Зробіть у млинцях отвори виделкою та підсмажте на розігрітій сковорідці без олії.

5

Готову випічку змастіть вершковим маслом та подавайте до столу. Смачного!

Кухня близького Сходу Кухні світу Хліб Випічка

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