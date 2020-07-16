Як приготувати турецький хліб: рецепт базлами -
45 хв
6 порцій
142 ккал
Рецепт базлами/Смачно24
Базлама – це традиційний турецький хліб, який зазвичай подають до чаю. Рум'яні млинці без дріжджів чудово смакують гарячими з вершковим маслом або джемом.
Інгредієнти
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Кефір
250 мл
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Борошно пшеничне
400 г
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Сода
1 ч. л.
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з сіллю та содою.
2
Влийте до сухих інгредієнтів кефір та замісіть еластичне тісто. Щоб тісто не липло, змочуйте руки олією.
3
Накрийте ніжне та однорідне тісто харчовою плівкою та залишіть у холодильнику на 10 хвилин.
4
Розділіть тісто на рівні частини та кожну з них розкачайте в млинець. Зробіть у млинцях отвори виделкою та підсмажте на розігрітій сковорідці без олії.
5
Готову випічку змастіть вершковим маслом та подавайте до столу. Смачного!