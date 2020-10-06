Уха з форелі вдома: покроковий рецепт приготування ухи

1

Ретельно миємо та чистимо рибу, видаляємо нутрощі та промиваємо форель. Відріжте рибі голову, плавники та хвіст. Наріжте форель стейками та покладіть в окрему миску. Цибулю та моркву почистіть.

2

У велику каструлю наберіть води, посоліть та додайте спецій. Загорніть у марлю хвіст, плавники та голову форелі й відправте в каструлю. Варіть бульйон на середньому вогні близько години разом з овочами.

3

Вийміть марлю з рибою, цибулю та моркву – їх ми вже не будемо використовувати в супі. Почистіть картоплю, наріжте великими шматками та додайте до бульйону.

4

Додайте в суп стейки форелі, посоліть та додайте перцю. Варіть уху до готовності риби.

5

Наприкінці приготування рибного супу додайте нарізаний часник та зелень. Накрийте уху кришкою, виключіть вогонь та дайте супу настоятись близько 10 хвилин. Смачного!