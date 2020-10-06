Уха з форелі вдома: покроковий рецепт приготування ухи

Як приготувати уху вдома: рецепт з форелі -
3 год
6 порцій
198 ккал
Рецепт ухи вдома/Смачно24
В холодну пору так і хочеться скуштувати гарячого супу, щоб зігрітись та посмакувати рибкою. Смачно 24 підготував для вас рецепт справжньої ухи з форелі, яку ви з легкістю зможете приготувати вдома.
Інгредієнти
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Вода
1,5 - 2 л
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Картопля
2 шт.
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Лавровий лист
за смаком
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Петрушка (зелень)
за смаком
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Сіль
за смаком
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Кріп (зелень)
за смаком
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Форель
2,5 - 3 кг
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Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо та чистимо рибу, видаляємо нутрощі та промиваємо форель. Відріжте рибі голову, плавники та хвіст. Наріжте форель стейками та покладіть в окрему миску. Цибулю та моркву почистіть.
2
У велику каструлю наберіть води, посоліть та додайте спецій. Загорніть у марлю хвіст, плавники та голову форелі й відправте в каструлю. Варіть бульйон на середньому вогні близько години разом з овочами.
3
Вийміть марлю з рибою, цибулю та моркву – їх ми вже не будемо використовувати в супі. Почистіть картоплю, наріжте великими шматками та додайте до бульйону.
4
Додайте в суп стейки форелі, посоліть та додайте перцю. Варіть уху до готовності риби.
5
Наприкінці приготування рибного супу додайте нарізаний часник та зелень. Накрийте уху кришкою, виключіть вогонь та дайте супу настоятись близько 10 хвилин. Смачного!