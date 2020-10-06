24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви Рибні страви Як приготувати уху вдома: рецепт з форелі

Як приготувати уху вдома: рецепт з форелі -

3 год

6 порцій

198 ккал

0 / 5
Уха з форелі вдома: покроковий рецепт приготування ухи

Рецепт ухи вдома/Смачно24

В холодну пору так і хочеться скуштувати гарячого супу, щоб зігрітись та посмакувати рибкою. Смачно 24 підготував для вас рецепт справжньої ухи з форелі, яку ви з легкістю зможете приготувати вдома.

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    1,5 - 2 л

  • Картопля

    2 шт.

  • Лавровий лист

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    за смаком

  • Форель

    2,5 - 3 кг

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо та чистимо рибу, видаляємо нутрощі та промиваємо форель. Відріжте рибі голову, плавники та хвіст. Наріжте форель стейками та покладіть в окрему миску. Цибулю та моркву почистіть.

2

У велику каструлю наберіть води, посоліть та додайте спецій. Загорніть у марлю хвіст, плавники та голову форелі й відправте в каструлю. Варіть бульйон на середньому вогні близько години разом з овочами.

3

Вийміть марлю з рибою, цибулю та моркву – їх ми вже не будемо використовувати в супі. Почистіть картоплю, наріжте великими шматками та додайте до бульйону.

4

Додайте в суп стейки форелі, посоліть та додайте перцю. Варіть уху до готовності риби.

5

Наприкінці приготування рибного супу додайте нарізаний часник та зелень. Накрийте уху кришкою, виключіть вогонь та дайте супу настоятись близько 10 хвилин. Смачного!

Перші страви Другі страви Рибні страви Рибні супи

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: рецепт

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Класичний крем-суп з гарбуза: рецепт на кожен день

Кожен може приготувати смачний гарбузовий суп-пюре!

50 хв

7 порцій

Перші страви

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Про продукт

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Le Cordon Bleu

Відомі найкращі 15 ресторанів України 2020: повний список переможців

Шеф-кухарі

10 найпопулярніших сирів у світі

Про продукт

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Галицькі смажені палюшки зі сметаною – смачний рецепт Покрокове приготування смажених палюшок з картоплі

3 год

4 порції

Українська
Рецепт справжнього одеського фаршмаку з яблуком Покрокове приготування фаршмаку

45 хв

4 порції

Другі страви
Пісний рибний суп: домашній рецепт Покрокова інструкція приготування ароматного супу з рибою вдома

35 хв

4 порції

Перші страви