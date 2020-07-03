Варення з полуниці і банана – рецепт на зиму, покроково з фото

Рецепт варення з полуниці та бананів на зиму -
3 год
2 порції
215 ккал
Як приготувати варення з полуниці та бананів/Смачно24
Рецепт варення з полуниці та бананів – це новий смак консервації, який ви відкриєте для себе. Ніжне поєднання інгредієнтів закохає вас з першої ложки. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Банан
3 шт.
-
Вода
100 мл
-
Полуниця
500 г
-
Цукор
300 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та просушіть ягоди на паперовому рушнику. Наріжте полуницю четвертинками, а очищені банани кільцями.
2
Налийте воду і каструлю, додайте цукор і помішуючи доведіть сироп до кипіння на слабкому вогні. Варіть 5-6 хвилин доки цукор не розчиниться повністю.
3
Зніміть сироп з вогню та додайте до нього банани й полуницю – перемішайте та залишіть охолоджуватися.
4
Поставте варення знову на слабкий вогонь та варіть 5 хвилин і остудіть.
5
Повторіть процес варіння ще 4-5 разів. Чим більше разів ви будете проварювати варення та охолоджувати, тим густішим воно буде.
6
Розлийте готове варення по стерилізованих банках та закрийте кришками. Смачного!