Варення з полуниці і банана – рецепт на зиму, покроково з фото

1

Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та просушіть ягоди на паперовому рушнику. Наріжте полуницю четвертинками, а очищені банани кільцями.

2

Налийте воду і каструлю, додайте цукор і помішуючи доведіть сироп до кипіння на слабкому вогні. Варіть 5-6 хвилин доки цукор не розчиниться повністю.

3

Зніміть сироп з вогню та додайте до нього банани й полуницю – перемішайте та залишіть охолоджуватися.

4

Поставте варення знову на слабкий вогонь та варіть 5 хвилин і остудіть.

5

Повторіть процес варіння ще 4-5 разів. Чим більше разів ви будете проварювати варення та охолоджувати, тим густішим воно буде.

6

Розлийте готове варення по стерилізованих банках та закрийте кришками. Смачного!