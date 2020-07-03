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Рецепт варення з полуниці та бананів на зиму -

3 год

2 порції

215 ккал

0 / 5
Варення з полуниці і банана – рецепт на зиму, покроково з фото

Як приготувати варення з полуниці та бананів/Смачно24

Рецепт варення з полуниці та бананів – це новий смак консервації, який ви відкриєте для себе. Ніжне поєднання інгредієнтів закохає вас з першої ложки. Гайда готувати разом зі Смачно 24

Інгредієнти

для страви

  • Банан

    3 шт.

  • Вода

    100 мл

  • Полуниця

    500 г

  • Цукор

    300 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та просушіть ягоди на паперовому рушнику. Наріжте полуницю четвертинками, а очищені банани кільцями.

2

Налийте воду і каструлю, додайте цукор і помішуючи доведіть сироп до кипіння на слабкому вогні. Варіть 5-6 хвилин доки цукор не розчиниться повністю.

3

Зніміть сироп з вогню та додайте до нього банани й полуницю – перемішайте та залишіть охолоджуватися.

4

Поставте варення знову на слабкий вогонь та варіть 5 хвилин і остудіть.

5

Повторіть процес варіння ще 4-5 разів. Чим більше разів ви будете проварювати варення та охолоджувати, тим густішим воно буде.

6

Розлийте готове варення по стерилізованих банках та закрийте кришками. Смачного! 

Українська кухня Кухні світу Варення з полуниці Консервація Рецепти заготовок

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