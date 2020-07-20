Варення з абрикосів П'ятихвилинка: рецепт швидкого приготування

Варення з абрикосів "П'ятихвилинка": рецепт -
1 год
4 порції
240 ккал
Як приготувати варення з абрикосів/Смачно24
Абрикосове варення – найсмачніша заготівля на зиму. Варення з ароматних та солодких абрикосів, ласувати якими так полюбляють діти, чудово підійде для начинки кексів, тортиків, або просто зі свіжим хлібом.
Інгредієнти
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Абрикоси
2 кг
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Цукор
600 г
Рецепт приготування
1
Помийте абрикоси, видаліть кісточки і покладіть в каструлю, у якій будете варити варення.
2
Посипте абрикоси цукром і залиште на 10-12 годин. За цей час абрикоси пустять сік.
3
Поставте абрикоси на вогонь і помішуючи, нагрійте на великому вогні до кипіння.
4
Варіть протягом 5 хвилин, після чого відразу розкладіть в стерилізовані сухі банки і закрийте.
5
Переверніть банки догори дном, накрийте рушником і залиште до повного охолодження.