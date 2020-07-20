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Варення з абрикосів "П'ятихвилинка": рецепт -

1 год

4 порції

240 ккал

0 / 5
Варення з абрикосів П'ятихвилинка: рецепт швидкого приготування

Як приготувати варення з абрикосів/Смачно24

Абрикосове варення – найсмачніша заготівля на зиму. Варення з ароматних та солодких абрикосів, ласувати якими так полюбляють діти, чудово підійде для начинки кексів, тортиків, або просто зі свіжим хлібом.

Інгредієнти

Для варення

  • Абрикоси

    2 кг

  • Цукор

    600 г

Рецепт приготування

1

Помийте абрикоси, видаліть кісточки і покладіть в каструлю, у якій будете варити варення.

2

Посипте абрикоси цукром і залиште на 10-12 годин. За цей час абрикоси пустять сік.

3

Поставте абрикоси на вогонь і помішуючи, нагрійте на великому вогні до кипіння.

4

Варіть протягом 5 хвилин, після чого відразу розкладіть в стерилізовані сухі банки і закрийте.

5

Переверніть банки догори дном, накрийте рушником і залиште до повного охолодження.

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