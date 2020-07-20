Варення з абрикосів П'ятихвилинка: рецепт швидкого приготування

1

Помийте абрикоси, видаліть кісточки і покладіть в каструлю, у якій будете варити варення.

2

Посипте абрикоси цукром і залиште на 10-12 годин. За цей час абрикоси пустять сік.

3

Поставте абрикоси на вогонь і помішуючи, нагрійте на великому вогні до кипіння.

4

Варіть протягом 5 хвилин, після чого відразу розкладіть в стерилізовані сухі банки і закрийте.

5

Переверніть банки догори дном, накрийте рушником і залиште до повного охолодження.