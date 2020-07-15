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Варення з абрикосів шматочками: покроковий рецепт -

4 год

8 порцій

240 ккал

0 / 5
Варення з абрикосів шматочками: рецепт абрикосового варення

Ви теж не можете уявити собі холодні зимові вечори без гарячого чаю з абрикосовим варенням? Ми підготували для вас рецепт ніжного, густого та надзвичайно корисного абрикосового варення на зиму. Гайда готувати разом з нами!

Інгредієнти

Для варення

  • Абрикоси

    2 кг

  • Вода

    0,5 склянка

  • Цукор

    1 кг

Рецепт приготування

1

Абрикоси промийте, просушіть і видаліть кісточки. Наріжте абрикоси дрібними шматочками.

2

У велику каструлю висипте порізані абрикоси, цукор і залийте усе водою.

3

Поставте варення на середній вогонь і варіть 20 хв, постійно помішуючи ложкою.

4

Після цього охолодіть варення і знову проваріть 20 хвилин. Це треба повторити три рази, тоді варення буде густим.

5

Гаряче варення розлити в стерилізовані банки і закрутити.

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