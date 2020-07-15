Варення з абрикосів шматочками: рецепт абрикосового варення

Варення з абрикосів шматочками: покроковий рецепт -
4 год
8 порцій
240 ккал
Ви теж не можете уявити собі холодні зимові вечори без гарячого чаю з абрикосовим варенням? Ми підготували для вас рецепт ніжного, густого та надзвичайно корисного абрикосового варення на зиму. Гайда готувати разом з нами!
Інгредієнти
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Абрикоси
2 кг
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Вода
0,5 склянка
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Цукор
1 кг
Рецепт приготування
1
Абрикоси промийте, просушіть і видаліть кісточки. Наріжте абрикоси дрібними шматочками.
2
У велику каструлю висипте порізані абрикоси, цукор і залийте усе водою.
3
Поставте варення на середній вогонь і варіть 20 хв, постійно помішуючи ложкою.
4
Після цього охолодіть варення і знову проваріть 20 хвилин. Це треба повторити три рази, тоді варення буде густим.
5
Гаряче варення розлити в стерилізовані банки і закрутити.