Варення з аґрусу на зиму: легкий рецепт в домашніх умовах

1

Для початку приготуйте банки: ретельно вимийте, простерилізуйте і висушіть. Поставте каструлю з водою на плиту.

2

Коли вода нагріється, необхідно відразу покласти аґрус і влити лимонний сік. Довести до кипіння і варити 15 хвилин, періодично помішуючи.

3

Додайте цукор, перемішайте і варіть ще 10 хвилин на слабкому вогні. Періодично помішуючи продовжуйте варити до появи червоного відтінку варення.

4

Капніть трішки варення на охолоджене блюдце, дайте охолонути і проведіть пальцем. Якщо варення морщиться, то воно готове. Якщо ні, варіть ще 5 хвилин, після чого повторіть тест на готовність знову.

5

Готове варення розлийте по банках і закатайте. Після цього дайте їм повністю охолонути.