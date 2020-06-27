Варення з аґрусу на зиму: легкий рецепт в домашніх умовах

Варення з аґрусу: легкий рецепт -
1 год 20 хв
2 порції
250 ккал
Як приготувати варення з аґрусу вдома/Смачно24
Варення з аґрусу господині варять вже декілька століть, проте його актуальність та легкість у приготуванні залишається досі. Цікавою особливістю варення з аґрусу є те, що воно надзвичайно різноманітне за своїм зовнішнім виглядом, залежно як від способів приготування варіння, так і від сортів плодів та ступеню їх стиглості. Але отримане в результаті варення з аґрусу потішить приємним смаком і насиченим кольором
Інгредієнти
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Вода
400 мл
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Аґрус
1 кг
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Лимонний сік
1/2 ч. л.
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Цукор
1 кг
Рецепт приготування
1
Для початку приготуйте банки: ретельно вимийте, простерилізуйте і висушіть. Поставте каструлю з водою на плиту.
2
Коли вода нагріється, необхідно відразу покласти аґрус і влити лимонний сік. Довести до кипіння і варити 15 хвилин, періодично помішуючи.
3
Додайте цукор, перемішайте і варіть ще 10 хвилин на слабкому вогні. Періодично помішуючи продовжуйте варити до появи червоного відтінку варення.
4
Капніть трішки варення на охолоджене блюдце, дайте охолонути і проведіть пальцем. Якщо варення морщиться, то воно готове. Якщо ні, варіть ще 5 хвилин, після чого повторіть тест на готовність знову.
5
Готове варення розлийте по банках і закатайте. Після цього дайте їм повністю охолонути.