24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Варення з аґрусу: легкий рецепт

Варення з аґрусу: легкий рецепт -

1 год 20 хв

2 порції

250 ккал

0 / 5
Варення з аґрусу на зиму: легкий рецепт в домашніх умовах

Як приготувати варення з аґрусу вдома/Смачно24

Варення з аґрусу господині варять вже декілька століть, проте його актуальність та легкість у приготуванні залишається досі. Цікавою особливістю варення з аґрусу є те, що воно надзвичайно різноманітне за своїм зовнішнім виглядом, залежно як від способів приготування варіння, так і від сортів плодів та ступеню їх стиглості. Але отримане в результаті варення з аґрусу потішить приємним смаком і насиченим кольором

Інгредієнти

для варення

  • Вода

    400 мл

  • Аґрус

    1 кг

  • Лимонний сік

    1/2 ч. л.

  • Цукор

    1 кг

Рецепт приготування

1

Для початку приготуйте банки: ретельно вимийте, простерилізуйте і висушіть. Поставте каструлю з водою на плиту.

2

Коли вода нагріється, необхідно відразу покласти аґрус і влити лимонний сік. Довести до кипіння і варити 15 хвилин, періодично помішуючи.

3

Додайте цукор, перемішайте і варіть ще 10 хвилин на слабкому вогні. Періодично помішуючи продовжуйте варити до появи червоного відтінку варення.

4

Капніть трішки варення на охолоджене блюдце, дайте охолонути і проведіть пальцем. Якщо варення морщиться, то воно готове. Якщо ні, варіть ще 5 хвилин, після чого повторіть тест на готовність знову.

5

Готове варення розлийте по банках і закатайте. Після цього дайте їм повністю охолонути.

Українська кухня Кухні світу Консервація Рецепти заготовок

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Салат "Цезар": класичний рецепт приготування Як правильно готувати салат "Цезар" за класичним рецептом

40 хв

3 порції

Американська
Рецепт консервованих огірків з кетчупом на зиму Консервація на зиму: покроковий рецепт огірків з кетчупом

3 год

1 порція

Овочеві закуски
Рецепт варення з вишні та лимону Покроковий рецепт приготування варення з вишні та лимону

1 год

2 порції

Консервація