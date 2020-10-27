24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Десерти без випікання Як приготувати варення з айви – рецепт

Як приготувати варення з айви – рецепт -

19 год 40 хв

2 порції

290 ккал

0 / 5
Варення з айви на зиму – рецепт – як готувати айвове варення

Рецепт варення з айви/Смачно24

Айва – це фрукт, який одночасно схожий і на яблуко, і на грушу. Він достатньо терпкий та кислий, якщо вживати його в сирому вигляді, але якщо ви приготуєте з айви варення – воно буде неперевершеним.

Смачно 24 підготував для вас смачний рецепт варення з айви шматочками – гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Айва

    1 кг

  • Лимонна кислота

    1/2 ч. л.

  • Цукор

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте айву, зніміть шкірку та видаліть насіння. Наріжте айву на шматочки товщиною близько 1 см та покладіть в миску для варки варення.

2

Залийте айву 1 склянкою чистої води та додайте ¼ лимонної кислоти – доведіть до кипіння та варіть близько 10 хвилин. Шумівкою дістаньте шматочки айви та охолодіть їх.

3

У воду з-під айви додайте цукор та доведіть до кипіння, щоб утворився сироп. Додайте айву та варіть 6-7 хвилин на середньому вогні. Не забувайте знімати піну.

4

Відставте айву в мисці на ніч. Зранку знову закип’ятіть варення й варіть помішуючи 4-5 хвилин.

5

Знову охолодіть варення та повторіть процес ще раз – варіть 5 хвилин, потім додайте ¼ ч. л лимонної кислоти та варіть ще 5 хвилин.

6

Заздалегідь простерилізуйте банки, розлийте в них варення та закрийте кришками. Переверніть банки верх дном, вкутайте теплим рушником та дайте повністю охолонути. Смачного!

Поради щодо приготування

Зберігайте варення з айви в темному і прохолодному місці.

Десерти без випікання Консервація Десерти Рецепти заготовок

Схожі рецепти

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Шеф-кухарі

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Про продукт

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Євген Клопотенко

Відомі найкращі 15 ресторанів України 2020: повний список переможців

Ектор Хіменес-Браво

10 найпопулярніших сирів у світі

Про продукт

Останні рецепти

Як приготувати цукати з гарбуза – легкий рецепт Покрокове приготування цукатів з гарбуза

3 год

10 порцій

Солодка випічка
Болгарський перець в томаті на зиму: рецепт Покрокове приготування консервації з болгарського перцю

3 год

4 порції

Консервація
Млинці з гарбуза з банановим кремом: рецепт Спробуйте приготувати ніжні та ароматні млинці з гарбуза!

2 год

6 порцій

Млинці