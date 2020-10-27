Варення з айви на зиму – рецепт – як готувати айвове варення

Як приготувати варення з айви – рецепт -
19 год 40 хв
2 порції
290 ккал
Рецепт варення з айви/Смачно24
Айва – це фрукт, який одночасно схожий і на яблуко, і на грушу. Він достатньо терпкий та кислий, якщо вживати його в сирому вигляді, але якщо ви приготуєте з айви варення – воно буде неперевершеним.
Смачно 24 підготував для вас смачний рецепт варення з айви шматочками – гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Айва
1 кг
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Лимонна кислота
1/2 ч. л.
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Цукор
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте айву, зніміть шкірку та видаліть насіння. Наріжте айву на шматочки товщиною близько 1 см та покладіть в миску для варки варення.
2
Залийте айву 1 склянкою чистої води та додайте ¼ лимонної кислоти – доведіть до кипіння та варіть близько 10 хвилин. Шумівкою дістаньте шматочки айви та охолодіть їх.
3
У воду з-під айви додайте цукор та доведіть до кипіння, щоб утворився сироп. Додайте айву та варіть 6-7 хвилин на середньому вогні. Не забувайте знімати піну.
4
Відставте айву в мисці на ніч. Зранку знову закип’ятіть варення й варіть помішуючи 4-5 хвилин.
5
Знову охолодіть варення та повторіть процес ще раз – варіть 5 хвилин, потім додайте ¼ ч. л лимонної кислоти та варіть ще 5 хвилин.
6
Заздалегідь простерилізуйте банки, розлийте в них варення та закрийте кришками. Переверніть банки верх дном, вкутайте теплим рушником та дайте повністю охолонути. Смачного!
Поради щодо приготування
Зберігайте варення з айви в темному і прохолодному місці.