Варення з айви на зиму – рецепт – як готувати айвове варення

1

Ретельно помийте айву, зніміть шкірку та видаліть насіння. Наріжте айву на шматочки товщиною близько 1 см та покладіть в миску для варки варення.

2

Залийте айву 1 склянкою чистої води та додайте ¼ лимонної кислоти – доведіть до кипіння та варіть близько 10 хвилин. Шумівкою дістаньте шматочки айви та охолодіть їх.

3

У воду з-під айви додайте цукор та доведіть до кипіння, щоб утворився сироп. Додайте айву та варіть 6-7 хвилин на середньому вогні. Не забувайте знімати піну.

4

Відставте айву в мисці на ніч. Зранку знову закип’ятіть варення й варіть помішуючи 4-5 хвилин.

5

Знову охолодіть варення та повторіть процес ще раз – варіть 5 хвилин, потім додайте ¼ ч. л лимонної кислоти та варіть ще 5 хвилин.

6

Заздалегідь простерилізуйте банки, розлийте в них варення та закрийте кришками. Переверніть банки верх дном, вкутайте теплим рушником та дайте повністю охолонути. Смачного!