Варення з інжиру на зиму: рецепт, як приготувати вдома

1

Ретельно миємо інжир водою, очищаємо від шкірки та складаємо в каструлю. Засипаємо інжир 400 г цукру та залишаємо на ніч.

2

З цукру, що залишився готуємо сироп: засипаємо його в велику каструлю та вливаємо воду. Додаємо в каструлю інжир та ставимо на середній вогонь.

3

Наріжте лимон скибочками та додаємо до інжиру. Готове варення повинно мати густу консистенцію, якщо з’являється піна – приберіть її ложкою.

4

Готове варення можна одразу куштувати або розлити по стерилізованих банках. Смачного!