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Як приготувати варення з інжиру на зиму: рецепт -

3 год

2 порції

189 ккал

0 / 5
Варення з інжиру на зиму: рецепт, як приготувати вдома

Рецепт варення з інжиру/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайно смачного варення з інжиру, яке ви з легкістю зможете приготувати вдома!

Інгредієнти

для варення

  • Вода

    400 мл

  • Інжир

    1 кг

  • Лимон

    1/2 шт.

  • Цукор

    800 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо інжир водою, очищаємо від шкірки та складаємо в каструлю. Засипаємо інжир 400 г цукру та залишаємо на ніч.

2

З цукру, що залишився готуємо сироп: засипаємо його в велику каструлю та вливаємо воду. Додаємо в каструлю інжир та ставимо на середній вогонь.

3

Наріжте лимон скибочками та додаємо до інжиру. Готове варення повинно мати густу консистенцію, якщо з’являється піна – приберіть її ложкою.

4

Готове варення можна одразу куштувати або розлити по стерилізованих банках. Смачного!

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