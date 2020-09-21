Варення з інжиру на зиму: рецепт, як приготувати вдома

Як приготувати варення з інжиру на зиму: рецепт -
3 год
2 порції
189 ккал
Рецепт варення з інжиру/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайно смачного варення з інжиру, яке ви з легкістю зможете приготувати вдома!
Інгредієнти
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Вода
400 мл
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Інжир
1 кг
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Лимон
1/2 шт.
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Цукор
800 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо інжир водою, очищаємо від шкірки та складаємо в каструлю. Засипаємо інжир 400 г цукру та залишаємо на ніч.
2
З цукру, що залишився готуємо сироп: засипаємо його в велику каструлю та вливаємо воду. Додаємо в каструлю інжир та ставимо на середній вогонь.
3
Наріжте лимон скибочками та додаємо до інжиру. Готове варення повинно мати густу консистенцію, якщо з’являється піна – приберіть її ложкою.
4
Готове варення можна одразу куштувати або розлити по стерилізованих банках. Смачного!