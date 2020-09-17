Варення з кизилу без кісточок на зиму: рецепт джему з кизилу

Рецепт варення з кизилу без кісточок на зиму -
3 год
2 порції
290 ккал
Як приготувати варення з кизилу без кісточок/Смачно24
Смачне варення з кизилу без кісточок можна їсти з хрустким свіжим хлібом, начиняти млинці або їсти прямо з ложки.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Ванільний цукор
20 г
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Кизил
1200 г
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Цукор
700 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо ягоди, перебираємо та викидаємо зіпсутий кизил. У великому тазі для варення або каструлі варимо кизил попередньо залитий водою на 2-3 см вище рівня ягід.
2
Через 30-40 хвилин не виливаючи відвар зціджуємо кизил та даємо охолонути. Теплі ягоди перетираємо через велике сито та відділяємо таким чином кісточки від м’якоті.
3
Отримане кизилове пюре з’єднуємо з відваром та додаємо цукор. Варимо кизилове варення на слабкому вогні час від часу перемішуючи його.
4
Знімаємо піну, що утворюється та варимо доки не залишиться 1/3 від початкового об’єму. Додаємо ванільний цукор за смаком.
5
Готове варення розливаємо по стерилізованих банках та закриваємо кришками. Перевертаємо заготовки верх дном до повного охолодження. Смачного!