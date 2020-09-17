Варення з кизилу без кісточок на зиму: рецепт джему з кизилу

1

Ретельно миємо ягоди, перебираємо та викидаємо зіпсутий кизил. У великому тазі для варення або каструлі варимо кизил попередньо залитий водою на 2-3 см вище рівня ягід.

2

Через 30-40 хвилин не виливаючи відвар зціджуємо кизил та даємо охолонути. Теплі ягоди перетираємо через велике сито та відділяємо таким чином кісточки від м’якоті.

3

Отримане кизилове пюре з’єднуємо з відваром та додаємо цукор. Варимо кизилове варення на слабкому вогні час від часу перемішуючи його.

4

Знімаємо піну, що утворюється та варимо доки не залишиться 1/3 від початкового об’єму. Додаємо ванільний цукор за смаком.

5

Готове варення розливаємо по стерилізованих банках та закриваємо кришками. Перевертаємо заготовки верх дном до повного охолодження. Смачного!