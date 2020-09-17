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Рецепт варення з кизилу без кісточок на зиму -

3 год

2 порції

290 ккал

0 / 5
Варення з кизилу без кісточок на зиму: рецепт джему з кизилу

Як приготувати варення з кизилу без кісточок/Смачно24

Смачне варення з кизилу без кісточок можна їсти з хрустким свіжим хлібом, начиняти млинці або їсти прямо з ложки.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Ванільний цукор

    20 г

  • Кизил

    1200 г

  • Цукор

    700 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо ягоди, перебираємо та викидаємо зіпсутий кизил. У великому тазі для варення або каструлі варимо кизил попередньо залитий водою на 2-3 см вище рівня ягід.

2

Через 30-40 хвилин не виливаючи відвар зціджуємо кизил та даємо охолонути. Теплі ягоди перетираємо через велике сито та відділяємо таким чином кісточки від м’якоті.

3

Отримане кизилове пюре з’єднуємо з відваром та додаємо цукор. Варимо кизилове варення на слабкому вогні час від часу перемішуючи його.

4

Знімаємо піну, що утворюється та варимо доки не залишиться 1/3 від початкового об’єму. Додаємо ванільний цукор за смаком.

5

Готове варення розливаємо по стерилізованих банках та закриваємо кришками. Перевертаємо заготовки верх дном до повного охолодження. Смачного! 

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