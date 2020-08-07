Варення зі слив із шоколадом -
2 год 20 хв
5 порцій
168 ккал
Варення зі слив сьогодні готують не лише за допомогою простих рецептів і традиційних інгредієнтів. Завдяки додаванню цікавих складників, сливове варення набуває зовсім інших смакових відтінків та ароматів.
Рецепт приготування
1
Сливи розріжте навпіл й очистіть від кісточок.
2
Засипте сливи цукром і залиште на 30 хвилин, щоб вони просочилися та пустили сік.
3
Поставте каструлю на повільний вогонь, доведіть до кипіння та готуйте варення зі слив, періодично помішуючи й знімаючи піну. Час варіння – близько 45 хвилин.
4
Покладіть у варення зі слив вершкове масло, какао та ванільний цукор, перемішайте й варіть на повільному вогні ще 15 хвилин.
5
Готове варення зі слив розлийте по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.
6
Банки переверніть догори дном, накрийте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Поради щодо приготування
Щоб фрукти для варення були цілими, вибирайте лише щільні та стиглі, але не перезрілі плоди.