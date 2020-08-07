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Варення зі слив із шоколадом -

2 год 20 хв

5 порцій

168 ккал

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Варення зі слив сьогодні готують не лише за допомогою простих рецептів і традиційних інгредієнтів. Завдяки додаванню цікавих складників, сливове варення набуває зовсім інших смакових відтінків та ароматів.

Інгредієнти

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Какао

    60 г

  • Цукор

    700 г

  • Вершкове масло

    130 г

  • Сливи

    2 кг

Рецепт приготування

1

Сливи розріжте навпіл й очистіть від кісточок.

2

Засипте сливи цукром і залиште на 30 хвилин, щоб вони просочилися та пустили сік.

3

Поставте каструлю на повільний вогонь, доведіть до кипіння та готуйте варення зі слив, періодично помішуючи й знімаючи піну. Час варіння – близько 45 хвилин.

4

Покладіть у варення зі слив вершкове масло, какао та ванільний цукор, перемішайте й варіть на повільному вогні ще 15 хвилин.

5

Готове варення зі слив розлийте по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.

6

Банки переверніть догори дном, накрийте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Поради щодо приготування

Щоб фрукти для варення були цілими, вибирайте лише щільні та стиглі, але не перезрілі плоди.

Варення зі слив Консервація Рецепти заготовок

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