1

Сливи розріжте навпіл й очистіть від кісточок.

2

Засипте сливи цукром і залиште на 30 хвилин, щоб вони просочилися та пустили сік.

3

Поставте каструлю на повільний вогонь, доведіть до кипіння та готуйте варення зі слив, періодично помішуючи й знімаючи піну. Час варіння – близько 45 хвилин.

4

Покладіть у варення зі слив вершкове масло, какао та ванільний цукор, перемішайте й варіть на повільному вогні ще 15 хвилин.

5

Готове варення зі слив розлийте по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.

6

Банки переверніть догори дном, накрийте ковдрою та залиште до повного охолодження.