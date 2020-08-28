Варення зі слив із вином -
1 год 40 хв
14 порцій
140 ккал
Варення з приємним пряним смаком і ароматом прянощів у вині. Смак настільки яскравий, що вам неодмінно захочеться зробити цю заготовку ще раз, але вже наступного літа.
Вага слив вказана без кісточок.
Інгредієнти
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Біле вино
2 склянка
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Кардамон
за смаком
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Мелена кориця
1 ч. л.
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Мигдаль
за смаком
-
Цукор
2 кг
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Сливи
5 кг
Рецепт приготування
1
Сливи промийте, видаліть кісточки, пересипте цукром та залиште їх на ніч.
2
На наступний день влийте до слив вино, додайте корицю, подрібнені зерна кардамону (дрібку).
3
Після цього поставте це все на вогонь і варіть, поступово збільшуючи вогонь від мінімального до сильного. Варіть варення до готовності.
4
За 5-10 хв до закінчення варіння всипте у варення мигдальні горіхи. Готове варення розлийте по стерилізованих банка та закатайте.
5
Переверніть банки догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.
Поради щодо приготування
Варення з синіх слив має більш виразний і насичений смак.
Найкраще для приготування сливового варення підійде алюмінієва каструля або таз, воно точно не підгорить.
Вибираючи сливи для варення часточками, потрібно брати ті фрукти, які легко відділяються від кісточок. Це можуть бути сорти «Ренклод» або «Угорка».
Якщо сливи помістити в розчин соди на дві хвилини, а потім ретельно промити перед приготуванням, в процесі варіння вони залишаться цілими.