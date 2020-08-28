1

Сливи промийте, видаліть кісточки, пересипте цукром та залиште їх на ніч.

2

На наступний день влийте до слив вино, додайте корицю, подрібнені зерна кардамону (дрібку).

3

Після цього поставте це все на вогонь і варіть, поступово збільшуючи вогонь від мінімального до сильного. Варіть варення до готовності.

4

За 5-10 хв до закінчення варіння всипте у варення мигдальні горіхи. Готове варення розлийте по стерилізованих банка та закатайте.

5

Переверніть банки догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.