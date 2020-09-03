Варення зі слив з горіхами: рецепт -
1 год 30 хв
8 порцій
236 ккал
Смачне та ароматне варення зі слив з додаванням волоського горіха та кориці сподобається вашим близьким і гостям. Воно буде виглядати гарніше, якщо використовувати сливи темних сортів (“Угорка”, “Ренклод”, “Волошка”), і краще, щоб у плодів легко відокремлювалася кісточка.
Інгредієнти
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Вода
1 склянка
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Волоські горіхи
400 г
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Кориця (палички)
1-2 шт.
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Цукор
1,5 кг
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Сливи
2 кг
Рецепт приготування
1
Волоські горіхи обсушіть на сковороді або в духовці, очистіть від лушпиння і розділіть на четвертинки. Сливи також помийте та обсушіть.
2
На кожній сливі зробіть акуратні надрізи навхрест і дістаньте кісточки, а самі сливи нафаршируйте горішками.
3
Підготовлені сливи з горіхами засипте цукром, додайте воду, корицю і поставте на середній вогонь.
4
Варіть сливове варення на повільному вогні 20 хвилин до м'якості самих плодів, періодично знімаючи піну. Наприкінці видаліть корицю.
5
Гаряче сливове варення акуратно розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.
6
Переверніть банки догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.
Поради щодо приготування
Через брак часу можна просто порізати сливи на половинки, очистити від кісточок і додати волоські горіхи.
Під час консервації варення на зиму ви можете додати в баночку 2 столових ложки коньяку і відразу закатати – вийде теж дуже цікаво.