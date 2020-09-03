1

Волоські горіхи обсушіть на сковороді або в духовці, очистіть від лушпиння і розділіть на четвертинки. Сливи також помийте та обсушіть.

2

На кожній сливі зробіть акуратні надрізи навхрест і дістаньте кісточки, а самі сливи нафаршируйте горішками.

3

Підготовлені сливи з горіхами засипте цукром, додайте воду, корицю і поставте на середній вогонь.

4

Варіть сливове варення на повільному вогні 20 хвилин до м'якості самих плодів, періодично знімаючи піну. Наприкінці видаліть корицю.

5

Гаряче сливове варення акуратно розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.

6

Переверніть банки догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.