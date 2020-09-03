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Варення зі слив з горіхами: рецепт -

1 год 30 хв

8 порцій

236 ккал

0 / 5

Смачне та ароматне варення зі слив з додаванням волоського горіха та кориці сподобається вашим близьким і гостям. Воно буде виглядати гарніше, якщо використовувати сливи темних сортів (“Угорка”, “Ренклод”, “Волошка”), і краще, щоб у плодів легко відокремлювалася кісточка.

Інгредієнти

  • Вода

    1 склянка

  • Волоські горіхи

    400 г

  • Кориця (палички)

    1-2 шт.

  • Цукор

    1,5 кг

  • Сливи

    2 кг

Рецепт приготування

1

Волоські горіхи обсушіть на сковороді або в духовці, очистіть від лушпиння і розділіть на четвертинки. Сливи також помийте та обсушіть.

2

На кожній сливі зробіть акуратні надрізи навхрест і дістаньте кісточки, а самі сливи нафаршируйте горішками.

3

Підготовлені сливи з горіхами засипте цукром, додайте воду, корицю і поставте на середній вогонь.

4

Варіть сливове варення на повільному вогні 20 хвилин до м'якості самих плодів, періодично знімаючи піну. Наприкінці видаліть корицю.

5

Гаряче сливове варення акуратно розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.

6

Переверніть банки догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Поради щодо приготування

Через брак часу можна просто порізати сливи на половинки, очистити від кісточок і додати волоські горіхи.

Під час консервації варення на зиму ви можете додати в баночку 2 столових ложки коньяку і відразу закатати – вийде теж дуже цікаво.

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