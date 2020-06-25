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Рецепт веганського морозива з полуниці -

3 год

4 порції

189 ккал

0 / 5
Веганське морозиво з полуниці: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати веганське морозиво/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт морозива з полуницею без лактози, її замінить кокосове молоко, яке збагатить смак кокосом та його неймовірним ароматом.

Рецепт полуничного морозива чудово піде для вас, якщо ви веган або просто не вживаєте коров’ячого молока.

Інгредієнти

для морозива

  • Ваніль

    1 ч. л.

  • Кеш'ю

    1 склянка

  • Полуниця

    450 г

  • Кокосове молоко

    400 г

  • Лимонний сік

    3/4 ч. л.

  • Мигдалеве молоко

    1/2 склянка

  • Морська сіль

    1/8 ч. л.

  • Цукор

    3/4 склянки

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте полуницю водою, просушіть на паперовому рушнику та видаліть хвостики. Розімніть полуниці виделкою у великій мисці, додайте сіль, цукор та лимонний сік. Дайте полуниці постояти 15-20 хвилин періодично помішуючи.

2

Збийте кокосове молоко у блендері разом із мигдалевим молоком та горішками кеш'ю до густої та кремової текстури. Додайте ваніль та ще раз збийте блендером.

3

Додайте до молочної суміші половину полуниці та збийте масу на високій швидкості. Вилийте полунично-молочну суміш у миску з полуницею з цукром та перемішайте. Перекладіть полуничну масу у зручну посудину та поставте морозиво у холодильник.

4

Якщо ви будете надалі заготовлювати полуничне морозиво без машини, накрийте його пергаментом для випікання та залиште в морозилці на кілька годин. Так ви позбудетесь утворення кристалів у морозилці. Якщо ви будете використовувати машину для приготування морозива – помістіть у неї полуничну суміш та готуйте 25-30 хвилин до готовності. Смачного!

Поради щодо приготування

Кокосове молоко звечора охолодіть у холодильнику. Горішки кеш’ю замочіть у воді на кілька годин та промийте.

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