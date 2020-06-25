Веганське морозиво з полуниці: рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно помийте полуницю водою, просушіть на паперовому рушнику та видаліть хвостики. Розімніть полуниці виделкою у великій мисці, додайте сіль, цукор та лимонний сік. Дайте полуниці постояти 15-20 хвилин періодично помішуючи.

2

Збийте кокосове молоко у блендері разом із мигдалевим молоком та горішками кеш'ю до густої та кремової текстури. Додайте ваніль та ще раз збийте блендером.

3

Додайте до молочної суміші половину полуниці та збийте масу на високій швидкості. Вилийте полунично-молочну суміш у миску з полуницею з цукром та перемішайте. Перекладіть полуничну масу у зручну посудину та поставте морозиво у холодильник.

4

Якщо ви будете надалі заготовлювати полуничне морозиво без машини, накрийте його пергаментом для випікання та залиште в морозилці на кілька годин. Так ви позбудетесь утворення кристалів у морозилці. Якщо ви будете використовувати машину для приготування морозива – помістіть у неї полуничну суміш та готуйте 25-30 хвилин до готовності. Смачного!