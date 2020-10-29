1

Вівсяні пластівці вже готові до вживання, однак якщо ви надаєте перевагу зеленій гречці, то вам необхідно замочити її в мисці з водою приблизно за добу до приготування смузі. Перед тим, як закинути вже замочену гречку у блендер, її обов’язково потрібно промити під проточною водою. Також не варто забувати про те, що ці інгредієнти зважуються у сухому вигляді.

2

З гарбузовим насінням необхідно повторити ту саму процедуру. По-перше, це полегшить роботу вашому блендеру. По-друге, замочування активує фермент фітазу, що розчіпляє фітинову кислоту. Остання зв‘язує необхідні мінерали (залізо, кальцій, цинк), тим самим заважаючи їм засвоюватися.

3

Помістіть вівсяні пластівці або зелену гречку, гарбузове насіння, та протеїн у блендер або чашу для нього. Туди ж потрібно додати банан, рослинне молоко (на ваш смак) та ягоди. Ви можете обрати ті, які вам до вподоби, або взагалі обійтись без них. У холодні пори року можна використовувати заморожені ягоди.

4

Останній інгредієнт відповідає за корисні жири та відчуття насиченості. Кокосові вершки або горіхова паста – на ваш розсуд.

5

Після того, як ви помістили всі інгредієнти у блендер, вам залишається лише збити все до однорідної консистенції та смакувати!