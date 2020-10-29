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Смузі як повноцінний веганський сніданок за 5 хвилин -

5 хв

1 порція

210 ккал

0 / 5
Рецепт веганського смузі на сніданок за 5 хвилин

Як приготувати веганське смузі на сніданок/Смачно24

Такий сніданок ідеально підходить для людей, які зовсім не мають часу на приготування, але піклуються про забезпечення свого організму необхідними йому білками та вуглеводами зранку. Ситості після такого, на перший погляд, простого сніданку вистачає на 4-5 годин. 

Гайда готувати веганський сніданок разом зі Смачно 24!

Смузі – це не лише дуже швидкий та корисний сніданок, а ще й зручний варіант для сніданку в дорозі.

Інгредієнти

для страви

  • Насіння гарбуза

    10 г

  • Ягоди на вибір (малина, полуниця, чорниця, чорна смородина)

    100 г

  • Арахісова паста

    1 ст. л.

  • Банан

    1 шт.

  • Кокосове молоко

    200 мл

  • Вівсяні пластівці

    50 г

  • Протеїн

    20 г

Рецепт приготування

1

Вівсяні пластівці вже готові до вживання, однак якщо ви надаєте перевагу зеленій гречці, то вам необхідно замочити її в мисці з водою приблизно за добу до приготування смузі. Перед тим, як закинути вже замочену гречку у блендер, її обов’язково потрібно промити під проточною водою. Також не варто забувати про те, що ці інгредієнти зважуються у сухому вигляді. 

2

З гарбузовим насінням необхідно повторити ту саму процедуру. По-перше, це полегшить роботу вашому блендеру. По-друге, замочування активує фермент фітазу, що розчіпляє фітинову кислоту. Остання зв‘язує необхідні мінерали (залізо, кальцій, цинк), тим самим заважаючи їм засвоюватися. 

3

Помістіть вівсяні пластівці або зелену гречку, гарбузове насіння, та протеїн у блендер або чашу для нього. Туди ж потрібно додати банан, рослинне молоко (на ваш смак) та ягоди. Ви можете обрати ті, які вам до вподоби, або взагалі обійтись без них. У холодні пори року можна використовувати заморожені ягоди. 

4

Останній інгредієнт відповідає за корисні жири та відчуття насиченості. Кокосові вершки або горіхова паста – на ваш розсуд. 

5

Після того, як ви помістили всі інгредієнти у блендер, вам залишається лише збити все до однорідної консистенції та смакувати!

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