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Смачно 24 Десерти Млинці Веганські млинці: смачний рецепт

Веганські млинці: смачний рецепт -

30 хв

4 порції

110 ккал

0 / 5
Веганські млинці – рецепт на соєвому молоці або мінералці

Як приготувати веганські млинці вдома/Смачно24

Якщо ви не вживаєте молока та яєць – це не означає, що ви залишитесь без смачних млинців. Смачно 24 підготував для вас простий рецепт веганських млинців на соєвому молоці. У вас не має соєвого молока? Не проблема, замініть його на мінеральну газовану воду або інше рослинне молоко. Веганські млинці надзвичайно тонкі та повітряні, а яскравого кольору їм можна додати спіруліною або чаєм матча. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для тіста

  • Соєве молоко

    2 склянки

  • Амарантове борошно

    1-1,5 склянки

  • Кокосова олія

    2 ст. л.

  • Сода

    1 ч. л.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

В невеликій каструлі розігрійте молоко до 40 градусів та додайте соду, ретельно перемішайте суміш. Як тільки молоко почне пінитися, додавайте до нього борошно та постійно помішуйте. Консистенція тіста повинна нагадувати густу сметану. Посоліть тісто та дайте йому настоятись 30 хвилин. Для яскравого кольору млинців можна додати спіруліну або чай матча.

2

Розігрійте сковорідку, розтопіть кокосову олію та обсмажуйте млинці з обох сторін до золотої скоринки. Такі млинці подають з медом, горіховою пастою або кокосовим йогуртом. Смачного!

Поради щодо приготування

Борошно з амаранту можна замінити на семоліну, рисове або гречане. Якщо у вас немає соєвого молока, його можна замінити горіховим, гречаним, рисовим або вівсяним. 

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