Веганські млинці – рецепт на соєвому молоці або мінералці

1

В невеликій каструлі розігрійте молоко до 40 градусів та додайте соду, ретельно перемішайте суміш. Як тільки молоко почне пінитися, додавайте до нього борошно та постійно помішуйте. Консистенція тіста повинна нагадувати густу сметану. Посоліть тісто та дайте йому настоятись 30 хвилин. Для яскравого кольору млинців можна додати спіруліну або чай матча.

2

Розігрійте сковорідку, розтопіть кокосову олію та обсмажуйте млинці з обох сторін до золотої скоринки. Такі млинці подають з медом, горіховою пастою або кокосовим йогуртом. Смачного!