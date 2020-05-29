Вегетаріанський салат з шпинатом без м'яса: рецепт

1

Ретельно помийте шпинат водою, за бажанням листя можна замочити у воді на 30-40 хвилин. Відділіть листя шпинату від стебла та викладіть у салатницю.

2

Сир Фета наріжте невеликими шматочками та викладіть на шпинат. Полийте оливковою олією за смаком.

3

Помийте грушу, видаліть зернятка та наріжте тоненькими скибочками. Додайте грушу до салату, посипте кедровими горішками та журавлиною. Смачного!