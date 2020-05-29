Вегетаріанський салат з шпинатом без м'яса: рецепт -
15 хв
2 порції
85 ккал
Як приготувати салат зі шпинату і журавлини без м’яса/Смачно24
Рецепт вітамінного салату зі шпинатом у поєднанні з ніжним сиром та соковитою грушею сподобається кожному члену вашої родини. Цей салат швидкий у приготуванні, з відмінним свіжим смаком та без м’яса. Смачно 24 пропонує вам приготувати його на вечерю, адже він легкий для травлення та корисний для організму.
Інгредієнти
-
Груша
200 г
-
Кедрові горішки
50 г
-
Журавлина
100 г
-
Оливкова олія
20 г
-
Сир Фета
100 г
-
Шпинат
300 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте шпинат водою, за бажанням листя можна замочити у воді на 30-40 хвилин. Відділіть листя шпинату від стебла та викладіть у салатницю.
2
Сир Фета наріжте невеликими шматочками та викладіть на шпинат. Полийте оливковою олією за смаком.
3
Помийте грушу, видаліть зернятка та наріжте тоненькими скибочками. Додайте грушу до салату, посипте кедровими горішками та журавлиною. Смачного!
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