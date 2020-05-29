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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Вегетаріанський салат з шпинатом без м'яса: рецепт

Вегетаріанський салат з шпинатом без м'яса: рецепт -

15 хв

2 порції

85 ккал

0 / 5
Вегетаріанський салат з шпинатом без м'яса: рецепт

Як приготувати салат зі шпинату і журавлини без м’яса/Смачно24

Рецепт вітамінного салату зі шпинатом у поєднанні з ніжним сиром та соковитою грушею сподобається кожному члену вашої родини. Цей салат швидкий у приготуванні, з відмінним свіжим смаком та без м’яса. Смачно 24 пропонує вам приготувати його на вечерю, адже він легкий для травлення та корисний для організму.

Інгредієнти

для страви

  • Груша

    200 г

  • Кедрові горішки

    50 г

  • Журавлина

    100 г

  • Оливкова олія

    20 г

  • Сир Фета

    100 г

  • Шпинат

    300 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте шпинат водою, за бажанням листя можна замочити у воді на 30-40 хвилин. Відділіть листя шпинату від стебла та викладіть у салатницю.

2

Сир Фета наріжте невеликими шматочками та викладіть на шпинат. Полийте оливковою олією за смаком.

3

Помийте грушу, видаліть зернятка та наріжте тоненькими скибочками. Додайте грушу до салату, посипте кедровими горішками та журавлиною. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Овочеві салати Корисні перекуси Закуски Салати

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