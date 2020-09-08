В'ялені баклажани на зиму: рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно миємо баклажани, зрізаємо з них шкірку та нарізаємо тоненькими скибочками.

2

Солимо баклажан та залишаємо в каструлі на 15-20 хвилин, щоб він відпустив гіркоту.

3

Зливаємо сік з баклажанів та бланшуємо їх кілька хвилин. Готові баклажани розкладаємо на деко вкрите пергаментом, або на решітку сушарки.

4

Сушити баклажани потрібно при температурі 80 градусів 2-3 години в духовці, або при температурі 50 градусів 2,5-3 години в сушарці.

5

Для маринаду змішуємо всі інгредієнти: олію, спеції та ретельно перемішуємо в однорідну суміш.

6

Готові баклажани складаємо в банку, заливаємо маринадом та закриваємо кришкою. Смачного!