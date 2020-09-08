24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Закуски Овочеві закуски Як приготувати в'ялені баклажани на зиму: рецепт

Як приготувати в'ялені баклажани на зиму: рецепт -

4 год

2 порції

195 ккал

0 / 5
В'ялені баклажани на зиму: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати в'ялені баклажани/Смачно24

В’ялені баклажани – це чудова закуска до столу! Зберігайте овочеву закуску в холодильнику не більше 6-7 місяців. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    500 г

  • Червоний мелений перець

    за смаком

  • Мелена паприка

    за смаком

  • Оливкова олія

    150 мл

  • Розмарин (свіжий)

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Спеція базилік (сушений)

    за смаком

  • Часник

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо баклажани, зрізаємо з них шкірку та нарізаємо тоненькими скибочками.

2

Солимо баклажан та залишаємо в каструлі на 15-20 хвилин, щоб він відпустив гіркоту.

3

Зливаємо сік з баклажанів та бланшуємо їх кілька хвилин. Готові баклажани розкладаємо на деко вкрите пергаментом, або на решітку сушарки.

4

Сушити баклажани потрібно при температурі 80 градусів 2-3 години в духовці, або при температурі 50 градусів 2,5-3 години в сушарці.

5

Для маринаду змішуємо всі інгредієнти: олію, спеції та ретельно перемішуємо в однорідну суміш.

6

Готові баклажани складаємо в банку, заливаємо маринадом та закриваємо кришкою. Смачного!

Овочеві закуски Консервація Закуски Рецепти заготовок

Схожі рецепти

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Останні рецепти

Гарбузовий пиріг: простий рецепт Смачний пиріг для святкового столу

1 год 20 хв

10 порцій

Солодка випічка

40 хв

1 порція

Грузинська
Рецепт маринованих маслюків на зиму Покрокове приготування маринованих маслюків

3 год

3 порції

Консервація