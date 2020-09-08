В'ялені баклажани на зиму: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати в'ялені баклажани на зиму: рецепт -
4 год
2 порції
195 ккал
Як приготувати в'ялені баклажани/Смачно24
В’ялені баклажани – це чудова закуска до столу! Зберігайте овочеву закуску в холодильнику не більше 6-7 місяців. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Баклажан
500 г
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Червоний мелений перець
за смаком
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Мелена паприка
за смаком
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Оливкова олія
150 мл
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Розмарин (свіжий)
за смаком
-
Сіль
за смаком
-
Спеція базилік (сушений)
за смаком
-
Часник
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо баклажани, зрізаємо з них шкірку та нарізаємо тоненькими скибочками.
2
Солимо баклажан та залишаємо в каструлі на 15-20 хвилин, щоб він відпустив гіркоту.
3
Зливаємо сік з баклажанів та бланшуємо їх кілька хвилин. Готові баклажани розкладаємо на деко вкрите пергаментом, або на решітку сушарки.
4
Сушити баклажани потрібно при температурі 80 градусів 2-3 години в духовці, або при температурі 50 градусів 2,5-3 години в сушарці.
5
Для маринаду змішуємо всі інгредієнти: олію, спеції та ретельно перемішуємо в однорідну суміш.
6
Готові баклажани складаємо в банку, заливаємо маринадом та закриваємо кришкою. Смачного!