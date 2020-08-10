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Як приготувати в'ялені помідори в духовці: рецепт -

9 год 20 хв

1 порція

213 ккал

0 / 5
В'ялені помідори в домашніх умовах – рецепт в духовці

Рецепт в'ялених помідорів в духовці/Смачно24

В'ялені помідори чудово смакують з макаронами, піцою, салатами або як закуска до м'яса та риби. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Олія соняшникова

    200-300 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Помідор сорту "Сливка"

    1 кг

  • Прованські трави

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте помідори, просушіть їх паперовим рушником та розріжте на половинки. Якщо помідори великі – розріжте їх на четвертинки. 

2

Видаліть з помідорів плодоніжки та серцевини з насінням. 

3

Деко для запікання застеліть пергаментом для випікання, викладіть помідори щільно один біля одного.

4

Змастіть помідори спеціями, олією та поставте деко в духовку на 5-8 годин при температурі 60-100 градусів. Готові помідори повинні бути вологими, не пересушеними і легко гнутися, але не ламатися. Охолодіть готові в'ялені помідори при кімнатній температурі. 

5

Підготуйте чисту, простерилізовану банку, викладіть на її дно 2 ст. л олії, помідори та нарізаний скибочками часник. Викладайте помідори в банку шарами, чергуючи з олією, сухими травами та часником.

6

Наповнену банку в'яленими помідорами залийте олією так, щоб вона повністю покривала їх та закрийте кришкою. Поставте заготовку в темне прохолодне місце на тиждень, щоб помідори настоялися. Зберігайте готові в'ялені помідори в холодильнику 5-6 місяців. Смачного!

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