В'ялені помідори в домашніх умовах – рецепт в духовці

Як приготувати в'ялені помідори в духовці: рецепт -
9 год 20 хв
1 порція
213 ккал
Рецепт в'ялених помідорів в духовці/Смачно24
В'ялені помідори чудово смакують з макаронами, піцою, салатами або як закуска до м'яса та риби. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Олія соняшникова
200-300 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
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Помідор сорту "Сливка"
1 кг
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Прованські трави
за смаком
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Сіль
за смаком
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте помідори, просушіть їх паперовим рушником та розріжте на половинки. Якщо помідори великі – розріжте їх на четвертинки.
2
Видаліть з помідорів плодоніжки та серцевини з насінням.
3
Деко для запікання застеліть пергаментом для випікання, викладіть помідори щільно один біля одного.
4
Змастіть помідори спеціями, олією та поставте деко в духовку на 5-8 годин при температурі 60-100 градусів. Готові помідори повинні бути вологими, не пересушеними і легко гнутися, але не ламатися. Охолодіть готові в'ялені помідори при кімнатній температурі.
5
Підготуйте чисту, простерилізовану банку, викладіть на її дно 2 ст. л олії, помідори та нарізаний скибочками часник. Викладайте помідори в банку шарами, чергуючи з олією, сухими травами та часником.
6
Наповнену банку в'яленими помідорами залийте олією так, щоб вона повністю покривала їх та закрийте кришкою. Поставте заготовку в темне прохолодне місце на тиждень, щоб помідори настоялися. Зберігайте готові в'ялені помідори в холодильнику 5-6 місяців. Смачного!