В'ялені помідори в домашніх умовах – рецепт в духовці

1

Ретельно помийте помідори, просушіть їх паперовим рушником та розріжте на половинки. Якщо помідори великі – розріжте їх на четвертинки.

2

Видаліть з помідорів плодоніжки та серцевини з насінням.

3

Деко для запікання застеліть пергаментом для випікання, викладіть помідори щільно один біля одного.

4

Змастіть помідори спеціями, олією та поставте деко в духовку на 5-8 годин при температурі 60-100 градусів. Готові помідори повинні бути вологими, не пересушеними і легко гнутися, але не ламатися. Охолодіть готові в'ялені помідори при кімнатній температурі.

5

Підготуйте чисту, простерилізовану банку, викладіть на її дно 2 ст. л олії, помідори та нарізаний скибочками часник. Викладайте помідори в банку шарами, чергуючи з олією, сухими травами та часником.

6

Наповнену банку в'яленими помідорами залийте олією так, щоб вона повністю покривала їх та закрийте кришкою. Поставте заготовку в темне прохолодне місце на тиждень, щоб помідори настоялися. Зберігайте готові в'ялені помідори в холодильнику 5-6 місяців. Смачного!