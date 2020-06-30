Вівсяна каша з вишнею і горіхами від Євгена Клопотенко -
20 хв
2 порції
280 ккал
Як приготувати вівсянку на сніданок/Смачно24
Приготуйте на сніданок дітям вівсяну кашу на молоці з вишнями та насінням за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенко та здивуйте малечу корисною стравою. Повірте, перед такою вівсянкою не зможе встояти ніхто! Гайда готувати разом.
Інгредієнти
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Насіння гарбуза
2 ст. л.
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Вишня
80 г
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Вода
300 мл
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Волоські горіхи
30 г
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Мелена кориця
за смаком
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Молоко
300 мл
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Мед
2 ст. л.
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Вівсяні пластівці
150 г
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Вершкове масло
20 г
Рецепт приготування
1
Якщо для вівсянки ви використовуватимете морожену вишню – розморозьте її. Злийте сік з вишні.
2
У невеличкій каструлі відваріть вівсяні пластівці у воді та доведіть до кипіння. Влийте молоко, корицю і варіть вівсянку ще 2-3 хвилини. Зніміть кашу з вогню, додайте вершкове масло та перемішайте.
3
Рясно полийте кашу медом, посипте горішками та гарбузовим насінням. Викладіть вишню та подавайте до столу. Смачного!