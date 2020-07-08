1

Вівсяні пластівці перебийте у блендері 1 хвилину. Вони не повинні перебитись в крихту, але й не бути дуже грубими.

2

Вибийте яйце в глибоку миску, висипте до нього цукор та активно перетріть вінчиком до білого кольору. Цукор повинен повністю розчинитись у яйці. Якщо у вас твердий мед, його потрібно трішки розтопити на водяній бані. Додайте мед до яєчної маси та злегка перемішайте.

3

Вмішайте в яєчну суміш невеличкі шматочки масла, продовжуйте ретельно вимішувати масу.

4

В окремій посудині просійте борошно через дрібне сито, додайте до нього солі, кориці і розпушувача. Обережно перемішайте силіконовою лопаткою. Додайте до борошна з спеціями перебиті вівсяні пластівці та ще раз ретельно перемішайте. Замісіть пружне тісто та поставте в холодильник охолоджуватись на одну годину.

5

Застеліть деко для випікання пергаментом, сформуйте з тіста невеличкі палянички та викладіть їх на форму. Відстань між печивом повинна складати 1 см. Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів. Смачного!