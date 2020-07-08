Легкий рецепт вівсяного печива: покрокова інструкція -
2 год
6 порцій
433 ккал
Простий рецепт вівсяного печива/Смачно24
Вівсяне печиво не тільки смачне, а ще й корисне! До рецепту вівсяного печива ви можете, за бажанням, додати ще родзинок, різноманітних горішків, шоколадних дропсів та навіть сухофруктів. Приготуйте вівсяне печиво за рецептом Смачно 24 та здивуйте своїх рідних неперевершеним смаком домашньої випічки.
Інгредієнти
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Мелена кориця
1/2 ч. л.
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Борошно пшеничне
150 г
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Мед
1 ст. л.
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Вівсяні пластівці
150 г
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Розпушувач
1/2 ч. л.
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Цукор
150 г
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Вершкове масло
100 г
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Сіль
1/4 ч. л.
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Вівсяні пластівці перебийте у блендері 1 хвилину. Вони не повинні перебитись в крихту, але й не бути дуже грубими.
2
Вибийте яйце в глибоку миску, висипте до нього цукор та активно перетріть вінчиком до білого кольору. Цукор повинен повністю розчинитись у яйці. Якщо у вас твердий мед, його потрібно трішки розтопити на водяній бані. Додайте мед до яєчної маси та злегка перемішайте.
3
Вмішайте в яєчну суміш невеличкі шматочки масла, продовжуйте ретельно вимішувати масу.
4
В окремій посудині просійте борошно через дрібне сито, додайте до нього солі, кориці і розпушувача. Обережно перемішайте силіконовою лопаткою. Додайте до борошна з спеціями перебиті вівсяні пластівці та ще раз ретельно перемішайте. Замісіть пружне тісто та поставте в холодильник охолоджуватись на одну годину.
5
Застеліть деко для випікання пергаментом, сформуйте з тіста невеличкі палянички та викладіть їх на форму. Відстань між печивом повинна складати 1 см. Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів. Смачного!