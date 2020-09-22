Вівсяномлинець з бананом – швидкий і корисний рецепт

Вівсяномлинець з бананом – швидкий та корисний рецепт -
25 хв
1 порція
142 ккал
Як приготувати вівсяномлинець на сніданок/Смачно24
Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, намагаєтесь схуднути або просто полюбляєте корисні сніданки – цей рецепт саме для вас!
Смачно 24 впевнений, що цей рецепт вівсяномлинця з бананом стане вашим улюбленим!
Інгредієнти
-
Банан
1 шт.
-
Молоко
3 ст. л.
-
Вівсяні пластівці
80 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно розімніть виделкою банан, додайте до нього вівсяні пластівці, яйце та молоко. Сіль додавайте за бажанням.
2
Тісто на вівсяномлинець ретельно вимішайте в однорідну масу.
3
Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям, вилийте на неї тісто та обсмажуйте вівсяномлинець з обох сторін.
4
Подавайте корисний млинець гарячим з грецьким йогуртом та фруктами. Смачного!