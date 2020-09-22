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Вівсяномлинець з бананом – швидкий та корисний рецепт -

25 хв

1 порція

142 ккал

0 / 5
Вівсяномлинець з бананом – швидкий і корисний рецепт

Як приготувати вівсяномлинець на сніданок/Смачно24

Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, намагаєтесь схуднути або просто полюбляєте корисні сніданки – цей рецепт саме для вас!

Смачно 24 впевнений, що цей рецепт вівсяномлинця з бананом стане вашим улюбленим!

Інгредієнти

для страви

  • Банан

    1 шт.

  • Молоко

    3 ст. л.

  • Вівсяні пластівці

    80 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно розімніть виделкою банан, додайте до нього вівсяні пластівці, яйце та молоко. Сіль додавайте за бажанням.

2

Тісто на вівсяномлинець ретельно вимішайте в однорідну масу.

3

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям, вилийте на неї тісто та обсмажуйте вівсяномлинець з обох сторін.

4

Подавайте корисний млинець гарячим з грецьким йогуртом та фруктами. Смачного! 

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