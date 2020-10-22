Вівсяний пиріг в духовці – вегетаріанський рецепт на сніданок

1

Помістіть всі інгредієнти в містку мисочку. Ретельно змішайте до однорідної маси та лишіть настоюватися на 5-10 хв.

2

Тим часом розігрійте духову піч до 190 градусів. Збризніть формочку для випікання олією-спреєм та перемістіть туди всю масу. За бажанням можна прикрасити пиріг тонко нарізаним інжиром та гарбузовим насінням (або будь-якими іншими фруктами чи ягодами на ваш смак).

3

Випікайте впродовж 18-20 хв. Цей вівсяний пиріг також смакує у поєднанні з арахісовою пастою та кокосовим йогуртом. Смачного!