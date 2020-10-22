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Смачно 24 Вегетаріанські страви Без лактози Вівсяний пиріг на сніданок – вегетаріанський рецепт

Вівсяний пиріг на сніданок – вегетаріанський рецепт -

30 хв

2 порції

815 ккал

0 / 5
Вівсяний пиріг в духовці – вегетаріанський рецепт на сніданок

Як приготувати вегетаріанський вівсяний пиріг/Смачно24

Простий рецепт сніданку для двох – запечений вівсяний пиріг з інжирами, без лактози, глютену, та тваринних продуктів. Вся «складність» приготування полягає лише в змішуванні інгредієнтів, все інше за Вас зробить духова піч.

Гайда готувати разом зі Смачно 24

Інгредієнти

для страви

  • Рисовий сироп

    2 ст. л.

  • Мелена кориця

    1 ч. л.

  • Вівсяне борошно

    40 г

  • Вівсяне молоко

    300 мл

  • Вівсяні пластівці

    90 г

  • Насіння чіа

    20 г

  • Сода

    1 ч. л.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Помістіть всі інгредієнти в містку мисочку. Ретельно змішайте до однорідної маси та лишіть настоюватися на 5-10 хв. 

2

Тим часом розігрійте духову піч до 190 градусів. Збризніть формочку для випікання олією-спреєм та перемістіть туди всю масу. За бажанням можна прикрасити пиріг тонко нарізаним інжиром та гарбузовим насінням (або будь-якими іншими фруктами чи ягодами на ваш смак). 

3

Випікайте впродовж 18-20 хв. Цей вівсяний пиріг також смакує у поєднанні з арахісовою пастою та кокосовим йогуртом. Смачного!

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