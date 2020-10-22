Вівсяний пиріг в духовці – вегетаріанський рецепт на сніданок

Вівсяний пиріг на сніданок – вегетаріанський рецепт -
30 хв
2 порції
815 ккал
Як приготувати вегетаріанський вівсяний пиріг/Смачно24
Простий рецепт сніданку для двох – запечений вівсяний пиріг з інжирами, без лактози, глютену, та тваринних продуктів. Вся «складність» приготування полягає лише в змішуванні інгредієнтів, все інше за Вас зробить духова піч.
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Інгредієнти
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Рисовий сироп
2 ст. л.
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Мелена кориця
1 ч. л.
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Вівсяне борошно
40 г
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Вівсяне молоко
300 мл
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Вівсяні пластівці
90 г
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Насіння чіа
20 г
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Сода
1 ч. л.
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Помістіть всі інгредієнти в містку мисочку. Ретельно змішайте до однорідної маси та лишіть настоюватися на 5-10 хв.
2
Тим часом розігрійте духову піч до 190 градусів. Збризніть формочку для випікання олією-спреєм та перемістіть туди всю масу. За бажанням можна прикрасити пиріг тонко нарізаним інжиром та гарбузовим насінням (або будь-якими іншими фруктами чи ягодами на ваш смак).
3
Випікайте впродовж 18-20 хв. Цей вівсяний пиріг також смакує у поєднанні з арахісовою пастою та кокосовим йогуртом. Смачного!