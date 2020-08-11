Яблучне повидло на зиму – рецепт домашнього повидла з яблук

Рецепт домашнього повидла з яблук на зиму -
4 год
2 порції
198 ккал
Як приготувати яблучне повидло на зиму/Смачно24
Простий рецепт приготування домашнього яблучного повидла смакуватиме кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо яблука, просушуємо їх паперовим рушником та знімаємо шкірку. Розріжте яблука на дві половинки та видаліть насіння.
2
Шкірку з фруктів зав'яжіть в марлю та покладіть в каструлю разом із яблуками. Влийте води та доведіть до кипіння, доки яблука не стануть м'якими.
3
Розігрійте духовку до 250 градусів. Готові яблука перетріть через сито або подрібніть в однорідну масу блендером, додайте цукру та лимонного соку. Отриману масу вилийте на деко та поставте в духовку. Зменште температуру в духовці до 150 градусів та запікайте яблучну масу близько години.
4
Готове яблучне повидло розлийте по стерилізованих банках, засипте цукром та закрийте кришками. Смачного!