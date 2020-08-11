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Рецепт домашнього повидла з яблук на зиму -

4 год

2 порції

198 ккал

0 / 5
Яблучне повидло на зиму – рецепт домашнього повидла з яблук

Як приготувати яблучне повидло на зиму/Смачно24

Простий рецепт приготування домашнього яблучного повидла смакуватиме кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    450 мл

  • Лимонний сік

    45 мл

  • Цукор

    900 г

  • Яблука

    2 кг

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо яблука, просушуємо їх паперовим рушником та знімаємо шкірку. Розріжте яблука на дві половинки та видаліть насіння.

2

Шкірку з фруктів зав'яжіть в марлю та покладіть в каструлю разом із яблуками. Влийте води та доведіть до кипіння, доки яблука не стануть м'якими.

3

Розігрійте духовку до 250 градусів. Готові яблука перетріть через сито або подрібніть в однорідну масу блендером, додайте цукру та лимонного соку. Отриману масу вилийте на деко та поставте в духовку. Зменште температуру в духовці до 150 градусів та запікайте яблучну масу близько години.

4

Готове яблучне повидло розлийте по стерилізованих банках, засипте цукром та закрийте кришками. Смачного!

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