Яблучний пиріг на маргарині – відео – простий рецепт

Рецепт яблучного пирога на маргарині -
45 хв
6 порцій
308 ккал
Рецепт яблучного пирога/Смачно24
Швидкий у приготуванні яблучний пиріг на маргарині чудово смакуватиме кожному! Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
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Ванільний цукор
1/2 ч. л.
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Маргарин
150 г
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Борошно пшеничне
1 склянка
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Цукор
1 склянка
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Яблука
3 шт.
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
2
Заздалегідь дістаньте яйця з холодильника та залишіть їх при кімнатній температурі на 30 хвилин. У глибокій мисці розітріть цукор з яйцями. Збийте масу міксером до однорідної маси.
3
З’єднайте ванільний цукор з яєчною масою та невеликими порціями вмішуйте борошно. Тісто повинно бути схожим за консистенцією до тіста на оладки – рідким.
4
Яблука наріжте невеликими кубиками. Форму для випікання змажте олією або маслом та присипте борошном.
5
Викладіть у деко яблука, зверху натріть на тертці маргарин та залийте тістом. За бажанням, додатково посипте яблучний пиріг корицею та змастіть жовтком.
6
Випікайте пиріг в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного!
Поради щодо приготування
Рецепт приготування яблучного пирога на маргарині з відео: