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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт яблучного пирога на маргарині

Рецепт яблучного пирога на маргарині -

45 хв

6 порцій

308 ккал

0 / 5
Яблучний пиріг на маргарині – відео – простий рецепт

Рецепт яблучного пирога/Смачно24

Швидкий у приготуванні яблучний пиріг на маргарині чудово смакуватиме кожному! Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для випічки

  • Ванільний цукор

    1/2 ч. л.

  • Маргарин

    150 г

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Цукор

    1 склянка

  • Яблука

    3 шт.

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Заздалегідь дістаньте яйця з холодильника та залишіть їх при кімнатній температурі на 30 хвилин. У глибокій мисці розітріть цукор з яйцями. Збийте масу міксером до однорідної маси.

3

З’єднайте ванільний цукор з яєчною масою та невеликими порціями вмішуйте борошно. Тісто повинно бути схожим за консистенцією до тіста на оладки – рідким.

4

Яблука наріжте невеликими кубиками. Форму для випікання змажте олією або маслом та присипте борошном.

5

Викладіть у деко яблука, зверху натріть на тертці маргарин та залийте тістом. За бажанням, додатково посипте яблучний пиріг корицею та змастіть жовтком.

6

Випікайте пиріг в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного!

Поради щодо приготування

Рецепт приготування яблучного пирога на маргарині з відео:

 

Солодка випічка Десерти

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