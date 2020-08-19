Яблучний пиріг на маргарині – відео – простий рецепт

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Заздалегідь дістаньте яйця з холодильника та залишіть їх при кімнатній температурі на 30 хвилин. У глибокій мисці розітріть цукор з яйцями. Збийте масу міксером до однорідної маси.

3

З’єднайте ванільний цукор з яєчною масою та невеликими порціями вмішуйте борошно. Тісто повинно бути схожим за консистенцією до тіста на оладки – рідким.

4

Яблука наріжте невеликими кубиками. Форму для випікання змажте олією або маслом та присипте борошном.

5

Викладіть у деко яблука, зверху натріть на тертці маргарин та залийте тістом. За бажанням, додатково посипте яблучний пиріг корицею та змастіть жовтком.

6

Випікайте пиріг в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного!