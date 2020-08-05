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Як приготувати яблучний сидр в домашніх умовах -

160 год

10 порцій

53 ккал

0 / 5
Яблучний сидр в домашніх умовах – рецепт приготування

Рецепт яблучного сидру/Смачно24

Сидр – надзвичайно смачний напій, який готують з яблук. Процес приготування сидру доволі легкий та не потребує багато зусиль. Але, щоб сидр дозрів потрібно багато часу та витримки!

Оскільки процес бродіння сидру займає до 1,5 місяця, а його настоювання  – 3 місяці, Смачно 24 пропонує вам починати готувати заготівлю сидру вже сьогодні. А вже через кілька місяців ви будете насолоджуватись ароматним та смачний прохолодним напоєм, який ви приготували власноруч.

Інгредієнти

для напою

Рецепт приготування

1

Ретельно протріть яблука ганчіркою, але ніякому разі не мийте їх водою. Залишіть яблука на 2-3 дні в теплому приміщенні, для збереження диких дріжджів, які є на поверхні плодів.

2

Видаліть хвостики з яблук. Перекрутіть яблука разом зі шкіркою та насінням через м'ясорубку або подрібніть в пюре за допомогою блендера.

3

Ретельно помийте гарячою водою бутель у якому буде бродити сидр, просушіть його ганчіркою або паперовими рушниками та заповніть на 2/3 яблуками.

4

На кожен кілограм яблук додайте по 100-150 г цукру та перемішайте.

5

Щільно зав'яжіть горловину банки марлею та залишіть на 3-4 дні в теплому приміщенні. Кожного дня перемішуйте яблучну суміш, а жмих, що випливає на поверхню втоплюйте ложкою.

6

Через 4 дні зцідіть сік, відділивши його від жмиху. Сік з яблук перелийте в чисту велику банку та за допомогою медичної рукавиці зробіть корок. Проколіть один з пальців рукавиці тоненькою голкою, щоб утворилась дірка для випаровування газів під час бродіння.

7

Сидр повинен бродити в темному приміщенні від 30 до 65 днів при температурі від 18 до 27 градусів тепла.

8

Готовність сидру можна визначити по медичній рукавиці, котра повністю здується та опуститься. Це свідчить про те, що гази та бульбашки вже не виділяються. Сидр помітно посвітліє, а осад осяде на дні банки.

9

Якщо процес бродіння продовжується після 50 днів, напій потрібно перелити в іншу чисту тару, а осад злити, щоб не було гіркуватості.

10

Готовий сидр процідіть через марлю, розлийте по чистих банках, щільно закрийте їх корками або кришками та зберігайте при температурі 6-12 градусів тепла протягом 3 місяців – за цей час напій дозріє та буде готовий до вживання. Смачного!

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