24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Інші Сніданки Страви з яєць Як приготувати яєчню з молоком: простий рецепт

Як приготувати яєчню з молоком: простий рецепт -

5 хв

2 порції

128 ккал

0 / 5

Рецепт домашньої яєчні з молоком/Смачно24

Рецепт яєчні з молоком чудово підійте для приготування швидкого сніданку. За бажанням, до яєчні можна додати спеції, свіжу зелень або підсмажити шматочки бекону. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Молоко

    200 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця водою та просушіть паперовим рушником. У глибоку миску вибийте яйця та збийте їх вінчиком або виделкою до однорідної консистенції.

2

Посоліть яйця за смаком та ретельно перемішайте суміш. Додайте до яєць молоко та перемішайте всі інгредієнти.

3

Розігрійте сковорідку, змажте олією та вилиєте яйєчну суміш. Накрийте сковорідку кришкою та вже через три хвилини яєчня буде готова. Смачного!

Страви з яєць Омлети Сніданки Інші

Схожі рецепти

Хлібці без глютену за рецептом Лізи Глінської

Корисні хлібці без глютену – простий рецепт приготування

30 хв

8 порцій

Хліб

Млинці без глютену з бананами: простий рецепт

Покроковий рецепт млинців на кокосовому борошні

35 хв

4 порції

Без глютену

Як правильно чистити гранат: корисні поради

Покрокова інструкція, як правильно почистити гранат в домашніх умовах

15 хв

Корисні перекуси

Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція

Швидко, якісно та легко: інструкція чищення креветок

25 хв

Корисні поради

Новини кулінарії

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Вітамінні салати

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Рецепт консервованих помідорів у власному соку на зиму Як консервувати помідори: рецепти на зиму консервованих помідорів

3 год

2 порції

Консервація
Як приготувати крижавки: рецепт капусти по-гурійськи Покрокове приготування капусти по-гурійськи з буряком - рецепт родом з Грузії

120 год

4 порції

Овочеві закуски
Легкий рецепт сметанкового торта з ягодами без випікання Покрокове приготування легкого десерту зі сметаною та ягодами

4 год

6 порцій

Корисні десерти