Як приготувати яєчню з молоком: простий рецепт -
5 хв
2 порції
128 ккал
Рецепт домашньої яєчні з молоком/Смачно24
Рецепт яєчні з молоком чудово підійте для приготування швидкого сніданку. За бажанням, до яєчні можна додати спеції, свіжу зелень або підсмажити шматочки бекону. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Молоко
200 мл
-
Сіль
за смаком
-
Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яйця водою та просушіть паперовим рушником. У глибоку миску вибийте яйця та збийте їх вінчиком або виделкою до однорідної консистенції.
2
Посоліть яйця за смаком та ретельно перемішайте суміш. Додайте до яєць молоко та перемішайте всі інгредієнти.
3
Розігрійте сковорідку, змажте олією та вилиєте яйєчну суміш. Накрийте сковорідку кришкою та вже через три хвилини яєчня буде готова. Смачного!