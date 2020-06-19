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Як правильно зварити яйце некруто: корисні поради -

7 хв

1 порція

85 ккал

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Як правильно зварити яйце/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас простий та покроковий рецепт приготування яйця з рідкою серединою, щоб воно вийшло в міру рідким і водночас твердим. 

На перший погляд здається, що в процесі приготування яєць не може бути нічого складного. Взяли яйце, кинули у воду, зварили його, почистили і все готово. А ось і ні! Навіть у приготуванні яєць є свої кулінарні хитрощі та технології. При виборі яєць у магазині теж потрібно пам’ятати про їх свіжість та завжди дивитись на дату виготовлення, розмір та клас яйця. 

Як обрати свіжі яйця

Визначити свіжість яйця можна ще у магазині, навіть не дивлячись на маркування виробника. Візьміть яйце в руку, прикладіть його до вуха та злегка потрусіть. Якщо яйце свіже, а всередині немає пустот, воно не буде бовтатись. Залежане яйце буде видавати дивний звук при струшуванні. 

Якщо ви забули перевірити яйця при покупці в магазині, або вам було просто соромно робити маніпуляції з цим крихким продуктом на людях – скористайтесь іншим методом перевірки товару на свіжість. Наберіть в каструлю холодної води та занурте в неї яйця. Свіжі яйця залишаться на дні каструлі. Якщо яйця піднялись з води округлою стороною, а гострою залишились внизу – їх можна вживати після термічної обробки. А от, коли яйце цілком спливло на поверхню води – їх потрібно викинути. Щоб остаточно переконатись у їхній несвіжості, розбийте яйце в окреме блюдце. Їдкий, несвіжий запах продукту не дасть збрехати.

Як зварити яйце

Скільки людей, стільки й смаків та вподобань. Хтось з нас любить варені яйця з рідкою серединою, а хтось – щоб він був зварений до готовності. Та чи знаєте ви, як правильно варити яйця, щоб в них залишились всі корисні мікроелементи та властивості? Та давайте не будемо забувати ще й про смак приготованих яєць.

Якщо вам скажуть, що знають, скільки точно потрібно варити яйця – не вірте. Насамперед, все залежить від того в якому посуді ви варите яйця, скільки води даєте і звичайно від самого розміру яйця. Однак, приблизний час все ж можна визначити. В дієтології стверджують, що варити яйце не можна більше 8 хвилин, адже потім білок втрачає свої корисні властивості та не приносить для людського організму ніякої користі.

Якщо ви відварили яйця, почистили та помітили, що жовток синього кольору – це яйце переварене. Воно вже втратило всі свої корисні властивості та навіть може зашкодити організму.

Обирайте для варки яєць посуд з тоненькими стінками – це зекономить вам час, та й самі яйця зваряться рівномірно.

Інгредієнти

  • Яйце

    1 шт.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Підготуйте для варки яєць невелику каструлю або металеве горнятко. Покладіть в нього яйце та налийте холодної води. Дочекайтесь поки вода закипить, тоді зменшіть вогонь та варіть протягом 2 хвилин. Таким методом варки, у яйця залишиться рідкий жовток і білок. 

2

Щоб приготувати яйце з рідким жовтком, але з пружним білком – проваріть яйця 4 хвилини. Смачного!

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