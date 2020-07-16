Як консервувати персики – рецепт заготовки на зиму, покроково

1

З одного краю персиків зробіть хрестоподібний надріз. Залийте персики окропом і залиште на 1 хвилину, потім зніміть шкірку.

2

В каструлю налийте воду, додайте цукор та доведіть сироп до кипіння.

3

У банку викладіть персики та залийте їх цукровим сиропом.

4

Поставте банку в каструлю з гарячою водою, на дно постеліть рушничок. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і стерилізуйте на середньому вогні: банка 0,5 – 10 хвилин, літрова банка – 12 хвилин.

5

Закрийте банку кришкою, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банку можна переносити в прохолодне і темне місце.