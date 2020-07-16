Як консервувати персики – рецепт заготовки на зиму, покроково

Як консервувати персики на зиму: рецепт -
1 год
2 порції
62 ккал
Персики – це плоди із дуже соковитим м'якушем, який буквально тане в роті. Зберегти цей неперевершений смак та ніжну структуру на зиму допоможе консервування.
Інгредієнти
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Вода
1 л
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Персики
700 г
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Цукор
350 г
Рецепт приготування
1
З одного краю персиків зробіть хрестоподібний надріз. Залийте персики окропом і залиште на 1 хвилину, потім зніміть шкірку.
2
В каструлю налийте воду, додайте цукор та доведіть сироп до кипіння.
3
У банку викладіть персики та залийте їх цукровим сиропом.
4
Поставте банку в каструлю з гарячою водою, на дно постеліть рушничок. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і стерилізуйте на середньому вогні: банка 0,5 – 10 хвилин, літрова банка – 12 хвилин.
5
Закрийте банку кришкою, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банку можна переносити в прохолодне і темне місце.