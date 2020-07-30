Авокадо прийнято вважати фруктом, адже він росте на дереві та має кісточку. Хоча смак у авокадо не виражений та він маслянистої структури. Авокадо багатий на мононенасичені жири, він володіє протизапальними властивостями та підвищує засвоюваність лікопіну і бета-каротину втричі.

Авокадо ще називають їжею богів. Цей плід легко може замінити масло на хлібі, його можна використати як соус для сендвіча, поєднавши із яйцем та овочами. Авокадо є невід’ємною частиною гуакамоле та його можна використовувати практично у всіх стравах. Авокадо чудово підлягає термічній обробці, наприклад, смаженню на грилі або у паніровці.

Як обрати авокадо

При виборі авокадо слід в першу чергу звернути увагу на його колір. Стиглий плід забарвлений у темно-зелений колір. Виняток – тільки авокадо Хаас, колір цього плоду темний. Авокадо не повинен бути занадто м’яким та не залишати вм’ятини після натискання на нього. У магазинах частенько продають ще не достиглі плоди авокадо, які потрібно обгорнути газетою та залишити в теплому місці для достигання на кілька днів. Твердий, неспілий плід непридатний для споживання та несмачний.

Ще один метод розпізнати авокадо на якість, це обережно відгорнути невеличку кісточку на вершечку плоду. Плід авокадо у дірочці має бути забарвлений у зелений колір. Тьмяний колір плоду свідчить про те, що авокадо вже зіпсований.

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