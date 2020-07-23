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Смачно 24 Інші Корисні поради Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція

Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція -

25 хв

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Покрокова інструкція від Смачно 24 допоможе вам навчитись швидко та легко чистити креветки.

Інгредієнти

для креветок

Рецепт приготування

1

Розріжте креветку гострим ножем вздовж спини.

2

Видаліть руками пластинки креветки від голови до хвоста. 

3

Відріжте голову креветки ножем або просто відламайте.

4

Візьміть ноги креветки в пучок та відірвіть.

5

Щоб видалити стравохід у креветки, візьміть гострий ніж та обережним і плавних рухом проріжте її по спині. Злегка розсуньте м’ясо та дістаньте нутрощі пальцями або ножем.

6

Промийте очищені креветки у воді та обережно просушіть паперовим рушником. Креветки готові до приготування. Смачного!

Поради щодо приготування

Якщо ви використовуєте заморожені креветки, тоді перед початком чищення їх потрібно розморозити.

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