Як правильно приготувати карпаччо з лосося: рецепт -
45 хв
4 порції
216 ккал
Карпаччо – це страва з тонко нарізаного сирого м’яса. Вона вважається однією із найвишуканіших холодних закусок з сирого м’яса риби або телятини. Карпаччо традиційно приправляють оливковою олією, оцтом та спеціями.
Інгредієнти
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Білий бальзамічний оцет
1 ст. л.
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Корінь імбиру
50 г
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Крес-салат
2 гілочки
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Лайм
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морська сіль
за смаком
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Оливкова олія
4 ст. л.
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Редиска
2 пучки
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Цукор
за смаком
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Сіль
за смаком
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Філе лосося
300 г
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Херес
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Сире філе лосося без шкірки ретельно промийте під холодною водою, заверніть в харчову плівку та поставте в морозилку на пів години.
2
Наріжте охолоджене філе лосося на тонесенькі скибочки та виложіть їх на заздалегідь охолодженні тарілки.
3
Для соусу змішайте херес, сік лайма та 2 столові ложки оливкової олії. Цим маринадом полийте карпаччо з лосося та посипте свіжозмеленим чорним перцем та сіллю.
4
Помийте редиску та наріжте соломкою. Почистіть від шкірки корінь імбиру та натріть його на дрібній терці.
5
Гілочки крес-салату наріжте ножицями для зелені та змішайте з редискою та імбирем.
6
Білий бальзамічний оцет змішайте з рештою оливкової олії та полийте заправкою салат.
7
Викладіть салат на карпаччо з лосося та за бажанням можете додатково задекорувати страву шматочками лайма.