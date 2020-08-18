1

Сире філе лосося без шкірки ретельно промийте під холодною водою, заверніть в харчову плівку та поставте в морозилку на пів години.

2

Наріжте охолоджене філе лосося на тонесенькі скибочки та виложіть їх на заздалегідь охолодженні тарілки.

3

Для соусу змішайте херес, сік лайма та 2 столові ложки оливкової олії. Цим маринадом полийте карпаччо з лосося та посипте свіжозмеленим чорним перцем та сіллю.

4

Помийте редиску та наріжте соломкою. Почистіть від шкірки корінь імбиру та натріть його на дрібній терці.

5

Гілочки крес-салату наріжте ножицями для зелені та змішайте з редискою та імбирем.

6

Білий бальзамічний оцет змішайте з рештою оливкової олії та полийте заправкою салат.

7

Викладіть салат на карпаччо з лосося та за бажанням можете додатково задекорувати страву шматочками лайма.