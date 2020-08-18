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Смачно 24 Кухні світу Середземноморська кухня Як правильно приготувати карпаччо з лосося: рецепт

Як правильно приготувати карпаччо з лосося: рецепт -

45 хв

4 порції

216 ккал

0 / 5

Карпаччо – це страва з тонко нарізаного сирого м’яса. Вона вважається однією із найвишуканіших холодних закусок з сирого м’яса риби або телятини. Карпаччо традиційно приправляють оливковою олією, оцтом та спеціями.

Інгредієнти

для карпаччо

  • Білий бальзамічний оцет

    1 ст. л.

  • Корінь імбиру

    50 г

  • Крес-салат

    2 гілочки

  • Лайм

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морська сіль

    за смаком

  • Оливкова олія

    4 ст. л.

  • Редиска

    2 пучки

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Філе лосося

    300 г

  • Херес

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Сире філе лосося без шкірки ретельно промийте під холодною водою, заверніть в харчову плівку та поставте в морозилку на пів години.

2

Наріжте охолоджене філе лосося на тонесенькі скибочки та виложіть їх на заздалегідь охолодженні тарілки.

3

Для соусу змішайте херес, сік лайма та 2 столові ложки оливкової олії. Цим маринадом полийте карпаччо з лосося та посипте свіжозмеленим чорним перцем та сіллю.

4

Помийте редиску та наріжте соломкою. Почистіть від шкірки корінь імбиру та натріть його на дрібній терці.

5

Гілочки крес-салату наріжте ножицями для зелені та змішайте з редискою та імбирем.

6

Білий бальзамічний оцет змішайте з рештою оливкової олії та полийте заправкою салат. 

7

Викладіть салат на карпаччо з лосося та за бажанням можете додатково задекорувати страву шматочками лайма.

Середземноморська кухня Кухні світу

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