24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Інші Корисні поради Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт

Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт -

45 хв

3 порції

24 ккал

0 / 5
Рис довгозернистий – як правильно варити – рецепт приготування

Як приготувати рис/Смачно24

Правильно приготований рис – запорука смачного гарніру. Кожному варто знати важливі правила того, як приготувати рис смачним, корисним та поживним.

Довгозернистий сорт рису дуже поширений в кулінарії. Його використовують для варіння плову, гарніру і багатьох інших страв.

Інгредієнти

Для рису

  • Лимонний сік

    1 за смаком

  • Олія соняшникова

    1 ч. л.

  • Рис довгозернистий

    150 г

  • Сіль

    1 за смаком

Рецепт приготування

1

Спочатку рис промийте в холодній воді понад 5 раз, щоб вона стала прозорою. Вода з рису повинна бути прозорою, для того, щоб рис був розсипчастим після варіння.

2

Після цього залити промитий рис необхідною кількістю холодної води й поставити на середній вогонь. Іноді рис треба перемішувати, адже він може прилипнути до низу каструлі.

3

Солити рис варто після того, як вода закипить. Зменшити вогонь і залишити варитися на 15 хвилин на повільному вогні.

4

Після приготування, відкинути рис на сито, дати воді стекти та додати вершкове масло за смаком.

Поради щодо приготування

Спочатку рис треба замочити та промити в декількох водах, щоб позбутися сміття й надлишку крохмалю, зробити рис пухким. Також це поліпшить колір готової страви.

Після кипіння додайте до рису трішечки солі й зовсім трохи рослинної олії. А якщо хочете отримати дійсно білосніжну страву, то знадобиться лимонний сік або яблучний оцет.

Щоб приготувати розсипчасту основу, потрібно постійно підтримувати оптимальну температуру в каструлі. Коли крупа з водою закипить,  зменште вогонь до мінімуму та накрийте кришкою.

До речі, для розсипчастості найкраще варити рис в мультиварці, рисоварці, казані або в каструлі з товстим дном.

Другі страви Корисні поради Каші Інші

Схожі рецепти

Як правильно варити круглий рис: рецепт

Як зварити рис таким, щоб він смакував кожному? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування

45 хв

3 порції

Другі страви

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт

Цікавий рецепт з гарбуза, який здивує ваших близьких та збереже фігуру

25 хв

4 порції

Теплі салати

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Останні рецепти

Зефір на фруктовій основі: рецепт Як приготувати корисний зефір в домашніх умовах?

1 год 20 хв

5 порцій

Зефір
Смачний рецепт домашньої нутелли Покрокове приготування домашньої нутелли

40 хв

4 порції

Італійська
Рецепт шарлотки з яблуками Покроковий рецепт приготування легкого рецепту вдома

50 хв

6 порцій

Солодка випічка