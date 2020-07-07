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Смачно 24 Інші Корисні поради Як правильно варити круглий рис: рецепт

Як правильно варити круглий рис: рецепт -

45 хв

3 порції

131 ккал

0 / 5

Рецепт приготування рису/Смачно24

Рис вважається найпопулярнішою крупою у світі, адже у ньому є багато вітамінів та корисних властивостей. Крупа багата мікроелементами, які необхідні людському організму. Вживання рисової крупи сприяє хорошому стану шкірних покривів, нігтів і волосся.

Круглий рис — сорт ніжний, крохмалистий, він не розсипчастий, тому з нього краще готувати кашу, пудинги, суші та інші страви.

Інгредієнти

Для рису

  • Мелений чорний перець

    1 за смаком

  • Рис довгозернистий

    150 г

  • Сіль

    1 за смаком

Рецепт приготування

1

Насамперед рисову крупу необхідно промити під струменем води декілька разів.

2

Після цього залити рис водою. Співвідношення рису і води має складатися в пропорції 1:2.

3

Рис повинен закипіти, а потім варитися на маленькому вогні рівно 12 хвилин, при цьому вода має випаровуватися.

4

Перевірити готовність рису можна спробувавши його на смак. Якщо рис м’який, то можна знімати з вогню. Якщо він твердий, то потрібно додати ще трішки води та додатково варити 5-7 хвилин.

5

Після приготування вогонь необхідно вимкнути й дати настоятися рисовій крупі ще 12 хвилин для готовності.

6

За бажанням додати необхідні приправи та спеції – це сіль і перець, також бажано для смаку додати ложку вершкового масла.

Поради щодо приготування

Перед тим як приступати до варіння, рис слід замочити та промити в декількох водах. Це дозволить позбутися сміття та надлишку крохмалю, поліпшить колір готової страви, зробить рис пухким.

Заливши рис водою та довівши його до кипіння, додайте трішечки солі і зовсім трохи рослинної олії. Хочете отримати дійсно білосніжну страву? Тоді варто згадати про лимонний сік або яблучний оцет.

Для розсипчастості рис найкраще варити в казані, мультиварці або в каструлі з товстим дном.

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