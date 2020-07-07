Рецепт приготування рису/Смачно24

Рис вважається найпопулярнішою крупою у світі, адже у ньому є багато вітамінів та корисних властивостей. Крупа багата мікроелементами, які необхідні людському організму. Вживання рисової крупи сприяє хорошому стану шкірних покривів, нігтів і волосся.

Круглий рис — сорт ніжний, крохмалистий, він не розсипчастий, тому з нього краще готувати кашу, пудинги, суші та інші страви.