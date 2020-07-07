Як правильно варити круглий рис: рецепт -
45 хв
3 порції
131 ккал
Рецепт приготування рису/Смачно24
Рис вважається найпопулярнішою крупою у світі, адже у ньому є багато вітамінів та корисних властивостей. Крупа багата мікроелементами, які необхідні людському організму. Вживання рисової крупи сприяє хорошому стану шкірних покривів, нігтів і волосся.
Круглий рис — сорт ніжний, крохмалистий, він не розсипчастий, тому з нього краще готувати кашу, пудинги, суші та інші страви.
Інгредієнти
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Мелений чорний перець
1 за смаком
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Рис довгозернистий
150 г
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Сіль
1 за смаком
Рецепт приготування
1
Насамперед рисову крупу необхідно промити під струменем води декілька разів.
2
Після цього залити рис водою. Співвідношення рису і води має складатися в пропорції 1:2.
3
Рис повинен закипіти, а потім варитися на маленькому вогні рівно 12 хвилин, при цьому вода має випаровуватися.
4
Перевірити готовність рису можна спробувавши його на смак. Якщо рис м’який, то можна знімати з вогню. Якщо він твердий, то потрібно додати ще трішки води та додатково варити 5-7 хвилин.
5
Після приготування вогонь необхідно вимкнути й дати настоятися рисовій крупі ще 12 хвилин для готовності.
6
За бажанням додати необхідні приправи та спеції – це сіль і перець, також бажано для смаку додати ложку вершкового масла.
Поради щодо приготування
Перед тим як приступати до варіння, рис слід замочити та промити в декількох водах. Це дозволить позбутися сміття та надлишку крохмалю, поліпшить колір готової страви, зробить рис пухким.
Заливши рис водою та довівши його до кипіння, додайте трішечки солі і зовсім трохи рослинної олії. Хочете отримати дійсно білосніжну страву? Тоді варто згадати про лимонний сік або яблучний оцет.
Для розсипчастості рис найкраще варити в казані, мультиварці або в каструлі з товстим дном.