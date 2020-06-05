1

Ретельно помийте тушку курки водою, просушіть паперовим рушником та натріть сіллю та перцем з усіх боків.

2

Для маринаду візьміть соєвий соус, мед, масло, спеції та вичавлений часник – змішайте всі інгредієнти в окремій посудині до однорідної маси. Цим маринадом потрібно змастити курку та залишити її на годину маринуватися.

3

Підготуйте деко для запікання, змастіть його соняшниковою олією, духовку розігрійте до 230 градусів. Перекладіть курку на деко грудкою вгору, накрийте фольгою та випікайте 35 хвилин.

4

Приберіть фольгу та випікайте курку ще 40 хвилин до готовності. Після випікання залиште курку “відпочити” на 10 хвилин – готова курка буде ще соковитіша.