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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як правильно запекти курку в духовці: рецепт з медом

Як правильно запекти курку в духовці: рецепт з медом -

2 год 40 хв

4 порції

142 ккал

0 / 5

Готуємо курку в духовці з медом/Смачно24

За рецептом Смачно 24 ви приготуєте бездоганно смачну курку – соковиту всередині та з хрусткою скоринкою ззовні. Все що вам потрібно, це ретельно виконувати нашу покрокову інструкцію приготування курки в духовці з медовим маринадом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Курка

    2 кг

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Мелений імбир

    1/2 ч. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Мед

    150 г

  • Вершкове масло

    30 г

  • Соєвий соус

    120 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Спеція базилік (сушений)

    1/2 ч. л.

  • Спеція карі

    1/2 ч. л.

  • Часник

    4 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте тушку курки водою, просушіть паперовим рушником та натріть сіллю та перцем з усіх боків.

2

курка в духовціДля маринаду візьміть соєвий соус, мед, масло, спеції та вичавлений часник – змішайте всі інгредієнти в окремій посудині до однорідної маси. Цим маринадом потрібно змастити курку та залишити її на годину маринуватися.

3

Підготуйте деко для запікання, змастіть його соняшниковою олією, духовку розігрійте до 230 градусів. Перекладіть курку на деко грудкою вгору, накрийте фольгою та випікайте 35 хвилин. 

4

Приберіть фольгу та випікайте курку ще 40 хвилин до готовності. Після випікання залиште курку “відпочити” на 10 хвилин – готова курка буде ще соковитіша. 

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