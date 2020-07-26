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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Як приготувати бісквіт в мультиварці: швидкий рецепт

Як приготувати бісквіт в мультиварці: швидкий рецепт -

1 год

8 порцій

297 ккал

0 / 5

Як приготувати бісквіт в мультиварці/Смачно24

Якщо ви ще не готували бісквіт в мультиварці, не зволікайте з цим! Бісквіт випікається пухким, високим та надзвичайно смачним. Приготування бісквіту в мультиварці значно зекономить ваш час, а результат буде просто захопливий. 

Пухкий бісквіт можна використати як коржі для торта, просто розріжте його поздовж та змажте кремом. Також, ви можете ласувати бісквітом не розрізаючи його, посипте бісквіт цукровою пудрою та полийте карамельним соусом. Варіантів для декору та використання бісквіту є безліч, головне його приготувати. Приготуйте пухкий бісквіт в мультиварці разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для бісквіта

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця та протріть паперовим рушником. Відділіть білок від жовтка в різні миски. Збивайте міксером білок до стійкої піни, поступово додаючи до нього цукор і ванільний цукор. Продовжуйте збивати білкову масу та обережно додавайте до неї жовтки. 

2

Просійте борошно через дрібне сито та невеликими порціями всипайте його до яєчної маси, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою. Введіть в тісто розпушувач та знову обережно перемішайте лопаткою знизу вверх. Так ми наповнюємо бісквітне тісто повітрям, що і забезпечить нам його повітряність при випіканні.

3

Вершковим маслом змажте дно та бортики в мультиварці. Обережно викладіть тісто в мультиварку та випікайте 50 хвилин в режимі “Випічка”. Готовий бісквіт дістаньте з мультиварки та охолодіть. Смачного!

Солодка випічка Торти Бісквіт Випічка Десерти

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