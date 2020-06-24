Як приготувати булгур: покроковий рецепт -
20 хв
342 ккал
Як готувати булгур/Смачно24
Що таке булгур
Булгур – це крупа з пшениці, яка була зібрана в момент своєї молочної зрілості, без оболонки та пропарена, висушена і оброблена. Булгур надзвичайно популярний в Азії, він розварюється до абсолютно м’якого стану, завжди розсипчастий і з твердою серединою. Також його готують в стравах традиційної турецької кухні.
Користь і шкода булгуру
Булгур надзвичайно корисна крупа з низьким глікемічним індексом – 45, тобто його можуть вживати навіть хворі на діабет. Гарнір з булгуру легко засвоюється та перетравлюється організмом людини, не створює важкість. Якщо ви активно займаєтесь спортом, стежите за своїм харчуванням – булгур саме те, що вам потрібно для збалансованого раціону.
У складі булгура є багато калію і заліза, які такі важливі для серця та судин. Крупа розщеплює жири та через високий вміст клітковини очищає кишківник від токсинів та шлаків.
Застереження! В моменти загострення панкреатиту бажано дотримуватися спеціальної дієти, скоротивши вживання булгуру у кілька разів. Булгур протипоказаний людям, у яких є непереносність глютену.
Як приготувати булгур на вершковому маслі: відео
Інгредієнти
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Булгур
100 г
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Окріп
200 мл
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Вершкове масло
40 г
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Сіль
2 г
Рецепт приготування
1
Розтопіть вершкове масло в глибокій каструлі та висипте в неї булгур. Швидко вимішуйте булгур ложкою, щоб вся крупа злегка просмажилась в маслі.
2
Крупу варять з розрахунку 1:2. Влийте до стакану булгуру, два стакани води. Посоліть воду за смаком.
3
Варіть крупу 10-15 хвилин. Накрийте кришкою та запарюйте булгур ще 10 хвилин.
4
До готового булгуру додайте ложку вершкового масла. Смачного!