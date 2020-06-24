Як готувати булгур/Смачно24

Що таке булгур

Булгур – це крупа з пшениці, яка була зібрана в момент своєї молочної зрілості, без оболонки та пропарена, висушена і оброблена. Булгур надзвичайно популярний в Азії, він розварюється до абсолютно м’якого стану, завжди розсипчастий і з твердою серединою. Також його готують в стравах традиційної турецької кухні.

Користь і шкода булгуру

Булгур надзвичайно корисна крупа з низьким глікемічним індексом – 45, тобто його можуть вживати навіть хворі на діабет. Гарнір з булгуру легко засвоюється та перетравлюється організмом людини, не створює важкість. Якщо ви активно займаєтесь спортом, стежите за своїм харчуванням – булгур саме те, що вам потрібно для збалансованого раціону.

У складі булгура є багато калію і заліза, які такі важливі для серця та судин. Крупа розщеплює жири та через високий вміст клітковини очищає кишківник від токсинів та шлаків.

Застереження! В моменти загострення панкреатиту бажано дотримуватися спеціальної дієти, скоротивши вживання булгуру у кілька разів. Булгур протипоказаний людям, у яких є непереносність глютену.

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