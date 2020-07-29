24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт

Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт -

1 год 30 хв

4 порції

60 ккал

0 / 5

У кулінарії одним з найпростіших продуктів для приготування м'ясної страви вважається фарш. Всі ми любимо соковиті домашні котлетки, тож як їх правильно приготувати – читайте далі.

Домашні котлети з фаршу – це завжди смачна і поживна страва. Рецепт приготування є простим, однак у ньому є деякі тонкощі, яких варто дотримуватися, щоб котлети вийшли соковитими.

Інгредієнти

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    10 мл

  • Молоко

    100 мл

  • Мелений чорний перець

    1 г

  • Фарш (свинячо-яловичий)

    600 г

  • Хліб

    50 г

  • Часник

    1 зубчик

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Декілька шматочків хліба наріжте та замочіть у молоці. Якщо молока немає, його можна замінити водою. 

2

Почистіть цибулю та зубчик часнику. Потріть цибулю на дрібній терці. Часник видавіть за допомогою часникочавки.

3

Додайте цибулю і часник до фаршу. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.

4

До суміші додайте 1 яйце і розмішайте.

5

Відбийте фарш і поділіть його на декілька частин.

6

На дошку висипте панірувальні сухарі. Виділіть з фаршу невеличкі кульки. Повністю обкатайте котлету у сухарях, а тоді ножем натисніть на неї, щоб надати товщини. За допомогою руки надайте котлеті овальної або ж подовгастої форми.

7

Поставте сковорідку на середній вогонь та обсмажте котлети до рум'яного кольору. 

Поради щодо приготування

Домашні котлети можна подавати з будь-яким гарніром. Це може бути картопляне пюре, спагеті, тушковані овочі, салати, крупи. Доповнити страву можна різноманітними соусами.

Якщо у вас немає яйця, то можете готувати котлети без нього. Вони все одно триматимуть форму.

Соковиті котлети вийдуть, якщо ви додасте до фаршу сухий хліб, а не свіжий. 

Сформовані котлети не обов'язково смажити усі. Ви можете покласти їх у морозильну камеру, але обов'язково на дошку, щоб вони не склеїлися. Також вони мають бути обкатаними у панірувальних сухарях.

Другі страви М'ясні страви

Схожі рецепти

Домашні котлети з кабачків: смачний рецепт

Зверху підсмажена хрустка скоринка, усередині на вас чекає соковита і м'яка консистенція.

45 хв

2 порції

Другі страви

Як правильно варити круглий рис: рецепт

Як зварити рис таким, щоб він смакував кожному? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування

45 хв

3 порції

Другі страви

Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт

Секрети правильного приготування ідеального гарніру з довгозернистого рису

45 хв

3 порції

Другі страви

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Останні рецепти

Секрети пісочного тіста від Євгена Клопотенка Покрокове приготування пісочного тіста вдома

25 хв

1 порція

Тісто
Салат з креветками: легкий рецепт Покрокова інструкція приготування рецепту з креветок

30 хв

4 порції

Салат з морепродуктами
Рецепт груші запеченої в листковому тісті Покрокове приготування вишуканого десерту з груші в тісті

3 год

4 порції

Солодка випічка