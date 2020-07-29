1

Декілька шматочків хліба наріжте та замочіть у молоці. Якщо молока немає, його можна замінити водою.

2

Почистіть цибулю та зубчик часнику. Потріть цибулю на дрібній терці. Часник видавіть за допомогою часникочавки.

3

Додайте цибулю і часник до фаршу. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.

4

До суміші додайте 1 яйце і розмішайте.

5

Відбийте фарш і поділіть його на декілька частин.

6

На дошку висипте панірувальні сухарі. Виділіть з фаршу невеличкі кульки. Повністю обкатайте котлету у сухарях, а тоді ножем натисніть на неї, щоб надати товщини. За допомогою руки надайте котлеті овальної або ж подовгастої форми.

7

Поставте сковорідку на середній вогонь та обсмажте котлети до рум'яного кольору.