Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт -
1 год 30 хв
4 порції
60 ккал
У кулінарії одним з найпростіших продуктів для приготування м'ясної страви вважається фарш. Всі ми любимо соковиті домашні котлетки, тож як їх правильно приготувати – читайте далі.
Домашні котлети з фаршу – це завжди смачна і поживна страва. Рецепт приготування є простим, однак у ньому є деякі тонкощі, яких варто дотримуватися, щоб котлети вийшли соковитими.
Інгредієнти
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
10 мл
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Молоко
100 мл
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Мелений чорний перець
1 г
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Фарш (свинячо-яловичий)
600 г
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Хліб
50 г
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Часник
1 зубчик
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Декілька шматочків хліба наріжте та замочіть у молоці. Якщо молока немає, його можна замінити водою.
2
Почистіть цибулю та зубчик часнику. Потріть цибулю на дрібній терці. Часник видавіть за допомогою часникочавки.
3
Додайте цибулю і часник до фаршу. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.
4
До суміші додайте 1 яйце і розмішайте.
5
Відбийте фарш і поділіть його на декілька частин.
6
На дошку висипте панірувальні сухарі. Виділіть з фаршу невеличкі кульки. Повністю обкатайте котлету у сухарях, а тоді ножем натисніть на неї, щоб надати товщини. За допомогою руки надайте котлеті овальної або ж подовгастої форми.
7
Поставте сковорідку на середній вогонь та обсмажте котлети до рум'яного кольору.
Поради щодо приготування
Домашні котлети можна подавати з будь-яким гарніром. Це може бути картопляне пюре, спагеті, тушковані овочі, салати, крупи. Доповнити страву можна різноманітними соусами.
Якщо у вас немає яйця, то можете готувати котлети без нього. Вони все одно триматимуть форму.
Соковиті котлети вийдуть, якщо ви додасте до фаршу сухий хліб, а не свіжий.
Сформовані котлети не обов'язково смажити усі. Ви можете покласти їх у морозильну камеру, але обов'язково на дошку, щоб вони не склеїлися. Також вони мають бути обкатаними у панірувальних сухарях.