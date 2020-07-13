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Як приготувати домашній м'який сир: смачний рецепт -

10 год 50 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Як приготувати домашній м'який сир – рецепт без консервантів

Як приготувати домашній м'який сир вдома/Смачно24

Надзвичайно смачний рецепт домашнього сиру, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Ніжна структура, легкий та приємний смак, а головне – без жодних консервантів та шкідливих домішок. Гайда готувати смачний домашній сир разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Кефір

    400 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сметана

    400 мл

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

У глибокій посудині змішуємо сметану та кефір.

2

Додаємо сіль та перець за смаком. Щоб вийшов солений сир, достатньо додати 2 чайні ложки солі.

3

Перемішуємо масу до однорідної консистенції.

4

Друшляк вистеляємо марлею, згорнутою в 4 рази, та виливаємо суміш. Накриваємо марлею зверху та придавлюємо тарілкою.

5

Ставимо в холодильник на 8-10 годин та час від часу зливаємо сироватку, що утворюється.

6

Готовий сир перекладіть у посудину, надаючи йому потрібної форми.

Поради щодо приготування

Для пікантнішого смаку до сиру фета можна додати прованські трави або паприку.

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