Як приготувати домашній м'який сир – рецепт без консервантів

Як приготувати домашній м'який сир: смачний рецепт -
10 год 50 хв
4 порції
85 ккал
Як приготувати домашній м'який сир вдома/Смачно24
Надзвичайно смачний рецепт домашнього сиру, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Ніжна структура, легкий та приємний смак, а головне – без жодних консервантів та шкідливих домішок. Гайда готувати смачний домашній сир разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Кефір
400 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сметана
400 мл
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
У глибокій посудині змішуємо сметану та кефір.
2
Додаємо сіль та перець за смаком. Щоб вийшов солений сир, достатньо додати 2 чайні ложки солі.
3
Перемішуємо масу до однорідної консистенції.
4
Друшляк вистеляємо марлею, згорнутою в 4 рази, та виливаємо суміш. Накриваємо марлею зверху та придавлюємо тарілкою.
5
Ставимо в холодильник на 8-10 годин та час від часу зливаємо сироватку, що утворюється.
6
Готовий сир перекладіть у посудину, надаючи йому потрібної форми.
Поради щодо приготування
Для пікантнішого смаку до сиру фета можна додати прованські трави або паприку.