Як приготувати хачапурі по-аджарськи вдома: рецепт і відео

1

Ретельно змішайте тепле молоко з водою, додайте 1 ч.л цукру і сухі дріжджі – перемішайте. Всипте 2 ст. л просіяного борошна та замісіть опару, залиште її на 10-15 хв в теплому місці.

2

Додайте до опари сіль, борошно та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте тісто на хачапурі 5-10 хвилин.

3

Готове тісто накрийте харчовою плівкою, поставте в тепле місце підростати на 30 – 40 хвилин.

4

Додайте до тіста олію та ще раз вимішайте тісто до однорідної консистенції. Розділіть тісто на дві частини і сформуйте кульки. Залиште “відпочити” на 10 хвилин.

5

Сулугуні та Адигейський сир натріть на грубій тертці, за бажанням посипте спеціями та прянощами.

6

Змастіть стільницю борошном і руками сформуйте коржик з тіста, товщиною приблизно 5 мм. По краях викладіть трохи начинки та скрутіть хачапурі у вигляді човника. Викладіть начинку з сиру.

7

Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте хачапурі 20 хвилин. Дістаньте хачапурі, вибийте яйце на начинку, додайте шматочок вершкового масла та запікайте ще 5-7 хвилин до готовності. Смачного!