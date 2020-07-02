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Як приготувати хачапурі по-аджарськи: класичний рецепт -

2 год

2 порції

198 ккал

0 / 5
Як приготувати хачапурі по-аджарськи вдома: рецепт і відео

Як приготувати хачапурі вдома/Смачно24

Смачно 24 пропонує вам приготувати пухкий класичний хачапурі по-аджарськи з ніжною сирною начинкою. Ми впевнені, що всій вашій родині сподобається приготована вами страва грузинської кухні.

Інгредієнти

для страви
  • Сир Сулугуні

    150 г

  • Вода

    100 мл

  • Олія соняшникова

    30 мл

  • Молоко

    100 мл

  • Борошно пшеничне

    300 г

  • Цукор

    1 ч. л.

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Сухі дріжджі

    5 г

  • Сир Адигейський

    150 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно змішайте тепле молоко з водою, додайте 1 ч.л цукру і сухі дріжджі – перемішайте. Всипте 2 ст. л просіяного борошна та замісіть опару, залиште її на 10-15 хв в теплому місці.

2

Додайте до опари сіль, борошно та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте тісто на хачапурі 5-10 хвилин.

3

Готове тісто накрийте харчовою плівкою, поставте в тепле місце підростати на 30 – 40 хвилин.

4

Додайте до тіста олію та ще раз вимішайте тісто до однорідної консистенції. Розділіть тісто на дві частини і сформуйте кульки. Залиште “відпочити” на 10 хвилин.

5

Сулугуні та Адигейський сир натріть на грубій тертці, за бажанням посипте спеціями та прянощами.

6

Змастіть стільницю борошном і руками сформуйте коржик з тіста, товщиною приблизно 5 мм. По краях викладіть трохи начинки та скрутіть хачапурі у вигляді човника. Викладіть начинку з сиру.

7

Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте хачапурі 20 хвилин. Дістаньте хачапурі, вибийте яйце на начинку, додайте шматочок вершкового масла та запікайте ще 5-7 хвилин до готовності. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати хачапурі по-аджарськи вдома – рецепт з відео:
 

 

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