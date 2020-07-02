Як приготувати хачапурі по-аджарськи вдома: рецепт і відео

Як приготувати хачапурі по-аджарськи: класичний рецепт -
2 год
2 порції
198 ккал
Як приготувати хачапурі вдома/Смачно24
Смачно 24 пропонує вам приготувати пухкий класичний хачапурі по-аджарськи з ніжною сирною начинкою. Ми впевнені, що всій вашій родині сподобається приготована вами страва грузинської кухні.
Інгредієнти
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Сир Сулугуні
150 г
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Вода
100 мл
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Олія соняшникова
30 мл
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Молоко
100 мл
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Борошно пшеничне
300 г
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Цукор
1 ч. л.
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Вершкове масло
50 г
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Сіль
1/2 ч. л.
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Сухі дріжджі
5 г
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Сир Адигейський
150 г
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно змішайте тепле молоко з водою, додайте 1 ч.л цукру і сухі дріжджі – перемішайте. Всипте 2 ст. л просіяного борошна та замісіть опару, залиште її на 10-15 хв в теплому місці.
2
Додайте до опари сіль, борошно та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте тісто на хачапурі 5-10 хвилин.
3
Готове тісто накрийте харчовою плівкою, поставте в тепле місце підростати на 30 – 40 хвилин.
4
Додайте до тіста олію та ще раз вимішайте тісто до однорідної консистенції. Розділіть тісто на дві частини і сформуйте кульки. Залиште “відпочити” на 10 хвилин.
5
Сулугуні та Адигейський сир натріть на грубій тертці, за бажанням посипте спеціями та прянощами.
6
Змастіть стільницю борошном і руками сформуйте коржик з тіста, товщиною приблизно 5 мм. По краях викладіть трохи начинки та скрутіть хачапурі у вигляді човника. Викладіть начинку з сиру.
7
Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте хачапурі 20 хвилин. Дістаньте хачапурі, вибийте яйце на начинку, додайте шматочок вершкового масла та запікайте ще 5-7 хвилин до готовності. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати хачапурі по-аджарськи вдома – рецепт з відео: