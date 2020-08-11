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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як приготувати хліб вдома: рецепт без дріжджів в духовці

Як приготувати хліб вдома: рецепт без дріжджів в духовці -

3 год

1 порція

85 ккал

0 / 5
Як приготувати хліб в домашніх умовах: рецепт хліба без дріжджів

Як приготувати домашній хліб/Смачно 24

Не має нічого смачнішого ніж власноруч випечений домашній хліб. Смачно 24 пропонує вам приготувати ароматний домашній хліб та ласувати ним з ніжним вершковим маслом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для хліба

  • Білий кунжут

    за смаком

  • Вода

    330 г

  • Закваска

    100 г

  • Олія соняшникова

    30 г

  • Борошно пшеничне

    560 г

  • Мед

    60 г

  • Сіль

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

Щоб приготувати опару з’єднайте опару зі 100 г борошна та 100 мл фільтрованої води. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та накрийте харчовою плівкою. Поставте опару в тепле місце на кілька годин.

2

Коли опара “підійшла” додайте в неї 230 мл теплої води, сіль та 1 ст. л соняшникової олії. За бажанням можна додати мед.

3

Розімніть масу руками та невеликими порціями додавайте просіяне борошно. Замісіть еластичне тісто та знову накрийте його харчовою плівкою і поставте в тепле місце на годину.

4

Обімніть тісто руками, сформуйте бажану форму та викладіть його на деко з пергаментом, посипте кунжутом. Поставте тісто в духовку, коли тісто трішки підросте включіть духовку на 190 градусів та випікайте тісто до готовності приблизно 40-45 хвилин.

5

Готовий хліб залиште охолонути в деко. Смачного!

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