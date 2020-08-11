1

Щоб приготувати опару з’єднайте опару зі 100 г борошна та 100 мл фільтрованої води. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та накрийте харчовою плівкою. Поставте опару в тепле місце на кілька годин.

2

Коли опара “підійшла” додайте в неї 230 мл теплої води, сіль та 1 ст. л соняшникової олії. За бажанням можна додати мед.

3

Розімніть масу руками та невеликими порціями додавайте просіяне борошно. Замісіть еластичне тісто та знову накрийте його харчовою плівкою і поставте в тепле місце на годину.

4

Обімніть тісто руками, сформуйте бажану форму та викладіть його на деко з пергаментом, посипте кунжутом. Поставте тісто в духовку, коли тісто трішки підросте включіть духовку на 190 градусів та випікайте тісто до готовності приблизно 40-45 хвилин.

5

Готовий хліб залиште охолонути в деко. Смачного!