24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Рецепти заготовок Консервація Компоти Як приготувати компот з вишні на зиму: рецепт

Як приготувати компот з вишні на зиму: рецепт -

30 хв

1 порція

80 ккал

0 / 5

Рецепт домашнього компоту на зиму/Смачно24

Настав час готуватися до зими та закручувати смачні компоти з вишень. Рецепт компоту з вишень від Смачно 24 легкий та швидкий у приготуванні.

Інгредієнти

для компоту

  • Вишня

    350 г

  • Вода

    3 л

  • Цукор

    1 склянка

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте вишні водою та просушіть на паперовому рушнику. Кісточки з вишень видаляти не потрібно.

2

Банку для компоту (3 л) ретельно помийте та простерилізуйте. Викладіть вишні в банку, засипте цукром та залийте кип’ятком. 

3

Закрийте банку простерилізованою кришкою та переверніть дном до верху. Накрийте компот рушником та залиште охолоджуватися. Смачного!

Компоти Консервація Рецепти заготовок

Схожі рецепти

Кабачкова ікра: рецепт смачної закуски

Домашня кабачкова ікра на зиму згодиться і як самостійна страва з хлібом, і як додаток до різних гарнірів

1 год 30 хв

7 порцій

Консервація

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Смачний рецепт омлету з копченою сьомгою Швидкий та простий рецепт приготування домашнього омлету з сьомгою

25 хв

4 порції

Другі страви
Як приготувати холодне капучино: рецепт Покрокове приготування холодного капучино

25 хв

2 порції

Літні напої
Рецепт крем-супу з кабачків Простий і дуже корисний рецепт крем-супу

1 год

7 порцій

Перші страви