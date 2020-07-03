Як приготувати компот з вишні на зиму: рецепт -
30 хв
1 порція
80 ккал
Рецепт домашнього компоту на зиму/Смачно24
Настав час готуватися до зими та закручувати смачні компоти з вишень. Рецепт компоту з вишень від Смачно 24 легкий та швидкий у приготуванні.
Інгредієнти
-
Вишня
350 г
-
Вода
3 л
-
Цукор
1 склянка
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте вишні водою та просушіть на паперовому рушнику. Кісточки з вишень видаляти не потрібно.
2
Банку для компоту (3 л) ретельно помийте та простерилізуйте. Викладіть вишні в банку, засипте цукром та залийте кип’ятком.
3
Закрийте банку простерилізованою кришкою та переверніть дном до верху. Накрийте компот рушником та залиште охолоджуватися. Смачного!